Rojas y polémica por Museo de la Memoria: "No refleja mi pensamiento actual"

"Esos dichos están sacados de entrevistas anteriores, no sé exactamente de cuándo son, y no reflejan mi posición actual", dijo el recién asumido titular de las Culturas, Mauricio Rojas a La Tercera. Y es que durante el sábado 11 de agosto se difundieron antiguas declaraciones del secretario de Estado, donde calificó de "montaje" al Museo de la Memoria.

“Más que un museo (…) se trata de un montaje cuyo propósito, que sin duda logra, es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar (…) Es un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional que a tantos nos tocó tan dura y directamente”, señaló.

A raíz de estos dichos, el escritor y Premio Nacional de Literatura Raúl Zurita llamó a no participar en ninguna instancia en que esté involucrado.

"Frente a las alucinantes y ofensivas declaraciones del 'ministro de Cultura' donde califica al Museo de la Memoria de ser un montaje; declaraciones que hieren lo más entrañable del pueblo de Chile, a sus desaparecidos, a sus fusilados, a sus torturados, a sus exiliados, hago un llamado a no participar en ninguna instancia en que este personaje esté involucrado, se va nuestra dignidad como artistas, como escritores, como intelectuales, como seres humanos en ello", manifestó Zurita.

Paños fríos

Durante la tarde del sábado, el ministro Rojas aclaró que “hoy eso está muy lejos de lo que yo tengo, debo y quiero decir”. Asimismo, explicó su postura respecto a las víctimas de la dictadura.

"Nunca he minimizado las violaciones de derechos humanos que se cometieron en Chile. Eso yo lo he condenado siempre, fue absolutamente inaceptable fueron violaciones sistemáticas y terribles que me afectaron muy cerca: mi madre estuvo en Villa Grimaldi, por lo tanto, tengo una cercanía directa con eso", reveló la autoridad.

Llamado a la "dejar de lado lo que nos ha dividido"

Pero también aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la unión, respecto a este tema.

"Hoy toda expresión que nos divida, que nos confronte, es para mí algo que no tiene lugar. Debemos buscar todo lo que nos una y dejar de lado lo que nos ha dividido y buscar un espíritu distinto para avanzar, por lo tanto, esos dichos no reflejan mi posición actual, ni menos son una forma de minimizar, justificar o aceptar hechos que son absolutamente condenables", sentenció el titular de las Culturas.