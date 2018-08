"Va a ser una guerra sin cuartel": dura advertencia de taxistas tras muerte de conductor en incidente con supuesto conductor de Uber

Un taxista fallecido y dos heridos, que se encuentran fuera de riesgo vital, fue el resultado de un confuso incidente registrado la madrugada del sábado en el que habría estado involucrado un supuesto conductor de la aplicación de transportes Uber.

Durante la mañana de hoy los choferes de taxis se congregaron en el centro de Santiago para movilizarse y lanzar una advertencia tras lo ocurrido. Tras avanzar por el frontis de La Moneda, los conductores se dirigieron a la intersección de las calles Agustinas con Almirante Barroso, donde se produjo el incidente.

En el lugar, en medio de una velatón, el coordinador general de la Coordinadora Nacional de Taxistas Independientes (Conataxi), Claudio Morales, dijo a radio Cooperativa que "va a ser una guerra sin cuartel, les mandamos un mensaje a la gente de estas plataformas, que así como le sacan el jugo con el 28% que ahora se preocupen de sus socios conductores, porque a nosotros ya se nos escapó de las manos".

Morales envió además un mensaje al Gobierno sobre las negociaciones, que según él se encuentran en punto muerto, respecto del proyecto que regula a la industria. "El diálogo se terminó con este Gobierno hace mucho tiempo porque aquí no había nada que regular".

Agencia UNO

"La amenaza no es tolerable"

Tras las palabras del dirigente, la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, afirmó que le parece "extremadamente grave que un un dirigente amenace la seguridad y la tranquilidad en la cual se desplazan las personas en nuestra Región".

"Esa amenaza que él realiza diciendo que vamos a tener una guerra sin cuartel que afecta a las personas que viven en santiago no es tolerable, no es aceptable y por lo tanto el señor morales no es interlocutor válido para cualquier tipo diálogo", sostuvo.

"No lo vamos a tolerar y lo vamos a denunciar", agregó

Reacción de Uber

A través de una declaración pública, Uber indicó que "hasta el momento ninguno de los socios conductores activos de la plataforma coincide con los detalles que han sido difundidos y puestos a disposición de Carabineros".

Al tiempo que lamentó el trágico hecho y condenó la violencia del mismo.