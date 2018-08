Alcohol ilegal en el mundo: el problema que provoca pérdidas por US$ 1.800 millones y que Chile ha logrado controlar

Casi US$ 1.800 millones por concepto de no pago de impuestos al fisco pierden algunos países producto de la venta y consumo de alcohol ilegal de acuerdo con el estudio realizado por Euromonitor Internacional, que evidenció que el alcohol no regulado está muy extendido especialmente en países de medios y bajos ingresos en África y América Latina. El problema es menor en Asia y partes de Europa, aunque igual está presente.

La investigación determinó que una de cada dos bebidas alcohólicas es ilícita en algunas partes del mundo, lo que genera riesgos sanitarios como muertes por intoxicación; y económicos.

En nuestro país el problema no ha alcanzado niveles críticos, e incluso junto Panamá, Chile es una de las naciones Latinoamericanas con el consumo más bajo de alcohol ilegal.

De acuerdo a datos entregados el año pasado por un estudio de la misma consultora Euromonitor, encargado por la Asociación Gremial Chilena de Empresas de Bebidas Espirituosas Pro Consumo Responsable, APROCOR, Vinos de Chile, la Asociación de Productores de Cerveza de Chile, ACECHI y la Asociación Gremial de Fabricantes y Distribuidores de Licores y Bebidas Espirituosas de Chile, AFLECHI, este mercado representa menos del 1,2% del total de ventas, cifra considerada baja si se compara con otras naciones de la región como Brasil (28%), Ecuador y Perú (27%), Bolivia (23,4%) o Colombia (22%).

De los países estudiados, Chile sólo registra un consumo de 0.1 litros de alcohol puro per cápita al año, en comparación al consumo legal que asciende en promedio 6.4 litros de alcohol puro (LAP) al año.

“Con estos datos, podemos evidenciar que el mercado chileno aparece como uno de los más sólidos y formales en todo lo relacionado a esta materia, lo que es una garantía a nivel internacional tanto para organismos comerciales y de salud pública. Es por eso que en APROCOR, como gremio, creemos firmemente que bajo este escenario, podemos abordar como sociedad de mejor manera las políticas de consumo responsable de bebidas con alcohol, sean estas iniciativas públicas o privadas”, indicó Juan Pablo Solís de Ovando, Presidente de APROCOR.

Solís de Ovando, agregó que este bajo nivel de alcohol ilegal en el país “establece un marco regulatorio que permite una labor seria y a largo plazo para disminuir, por ejemplo, el consumo excesivo o el acceso y venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años”.

El mercado negro de alcohol ilegal en LATAM

Además de los peligros a nivel sanitario por el consumo de sustancias que no están certificadas, existe una pérdida económica significativa para los Estados al no percibir ingresos por evasión impuestos.

Según el estudio, a nivel latinoamericano, países como Perú o Ecuador registran pérdidas en arcas fiscales por casi US$ 80 y US$ 110 millones respectivamente; mientras que en Colombia esta cifra se eleva a más de US$ 406 millones.

A juicio de Iván Menezes, presidente del Grupo de CEOs de IARD, "este importante informe muestra que, en muchos países en desarrollo, gran parte del alcohol que se consume es ilícito. Esto es negativo para la salud, malo para los gobiernos y malo para los negocios. Por esto, es fundamental que los gobiernos creen un entorno en el que las empresas legales puedan prosperar y evitar una regulación punitiva que genere consecuencias imprevistas, como llevar a los consumidores a consumir productos no regulados que ponen en peligro la salud pública”, afirmó.

Como respuesta, el estudio sugiere establecer diferentes medidas y acciones para que los gobiernos, las comunidades y los productores legales de bebidas con alcohol, puedan combatir la producción y el consumo de productos ilícitos .Entre ellas, se sugiere establecer alianzas público-privadas con la participación de las comunidades para combatir la ingesta perjudicial de este tipo de productos.