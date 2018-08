Elige Vivir Sano presenta diez ideas de colaciones que bordean los 500 pesos

Este lunes, durante una actividad en Puente Alto, el programa Elige Vivir Sano junto a la confederación de organizaciones de ferias libres (Asof) presentó una nueva propuesta: colaciones para los niños que bordean los 500 pesos y que son extremadamente saludables.

La idea de acercarse a comidas más sanas, sin sellos o con menos aditivos parece inalcanzable. De hecho, evitar los alimentos ricos en azúcares o sodio ya es una tarea monumental, sobretodo en familias de escasos recursos.

Y claro, Chile no es ningún ejemplo cuando de comer sano se trata. Según el informe “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina 2016”, desarrollado por la FAO y OMS, un 7,2 por ciento de los niños menores de cinco años, es decir unos 4 millones, viven con sobrepeso.

En la misma línea, el Mapa Nutricional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) de 2017 reveló que el 23 por ciento de los menores pertenecientes al primer nivel básico de educación padece obesidad.

Pese a estos indicadores, la mala nutrición asociada a factores sociales y económicos parece estar llegando a su fin, pues Elige Vivir Sano está dando la pelea, esta vez, con la promesa de comer alimentos sanos y frescos por menos de 500 pesos.

La minuta presentada se compone de 10 colaciones que mezclan frutas, verduras, agua, lácteos y frutos secos.

Gentileza

Tal como se puede ver en la imagen, las opciones más baratas son dos, adquiribles por 400 pesos; media marraqueta con queso fresco y agua o dos rebanadas de pan de molde integral con atún y tomate y un vaso de agua.

En tanto, la opción más costosa corresponde a los 650 pesos, tratándose de un puñado de frutos secos junto a un yoghurt descremado y por supuesto, agua.

Sin miedo

Considerando que las colaciones en general son periodos del día para llegar entre una y otra comida grande, por ejemplo entre el almuerzo y la once, Paolo Castro, el Presidente del Colegio de Nutricionistas, reconoce que "deben tener un valor nutricional cercano al 10 por ciento y además, para los menores de 14 años, no tienen que tener sellos de advertencia".

Así, el profesional dio su total respaldo a esta minuta, reconociendo que estas son "recomendaciones bastante atingentes a una realidad que puede ser bastante económica".

Incluso, Castro afirma que estas colaciones también sirven para que los adultos cambien su alimentación sin gastar demás "lo que va a cambiar quizá es el tamaño de la unidad, pero funciona bastante bien, son económicas y amigables con el ecosistema. Son colaciones sostenibles", aseguró en su conversación con Publimetro.

Lo que sí, el nutricionista es enfático al asegurar que una colación no reemplaza las tres comidas principales (desayuno, almuerzo y once), pues "simplemente son para no morir de hambre entre una comida y otra", argumentando que es también por esta razón que "no se sugiere tener muchas colaciones al día".

De esta manera, el llamado es a no almorzar más de una vez ni llevar cinco colaciones, con cinco comidas al día basta y dos de ellas, tal como vimos, se pueden conseguir por menos de mil pesos.

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de Elige Vivir Sano hizo un llamado para fomentar la asistencia a las ferias libres "para consumir frutas y verduras frescas y de estación”, una práctica que en poco tiempo llenará de colores los platos de quienes la adopten.