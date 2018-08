Exportaciones registradas entre enero y julio alcanzan el mayor monto desde 2012

Las exportaciones totales de Chile alcanzaron los US$ 45.386 millones en el período enero – julio de este año, el mayor monto desde 2012, luego de un crecimiento de un 20% en relación a los siete primeros meses del año anterior, de acuerdo con el informe de Información Comercial, del Departamento de Estudios de ProChile, con cifras del Banco Central.

Este crecimiento se explica mayormente por los envíos silvoagropecuarios y pesqueras tuvieron sus mejores siete primeros meses de un año, al totalizar US$ 4.770 millones en el período. Estos buenos números se deben principalmente a las exportaciones frutícolas.

El período también ha sido el de los mejores para los embarques de cerezas, que tuvieron un crecimiento anual de 168% al sumar envíos por US$ 799 millones, para los de arándanos que con un alza anual de 46% generaron envíos por US$ 508 millones y para los embarques de ciruelas frescas con un incremento anual de 14% al alcanzar los US$ 156 millones.

De igual forma, destaca que las exportaciones de semillas de hortalizas alcanzaron números históricos en los primeros siete meses del año, al sumar US$163 millones, luego de un alza anual de 34%.

Otro ítem destacado fue el de las exportaciones industriales, que totalizaron US$16.612 millones, logrando su mejor desempeño histórico. Los alimentos concentraron el 35% de los envíos del sector, e igualmente tuvieron su mejor desempeño al alcanzar exportaciones por US$ 5.812 millones. Dentro de los alimentos, los productos que han generado exportaciones récord son los salmones (US$ 2.660 millones), los moluscos y crustáceos (US$ 437 millones) y la carne de cerdo (US$ 282 millones). De igual forma, se destacan las exportaciones récord de vino embotellado por US$ 915 millones.

Otro subsector industrial que logró exportaciones históricas en el período de análisis fue el de los productos forestales y muebles de madera, al sumar embarques por US$ 1.446 millones, luego de un crecimiento anual de 10%.

“Las cifras son históricas y habla muy bien del país, pero estamos al debe con la participación de las empresas pyme en las exportaciones. Hoy, solo el 1,59% de las pymes exporta", subraya Jorge O’Ryan Schütz, director de ProChile.