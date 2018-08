Mario Waissbluth: "La rotativa ministerial en educación es desastrosa para el desarrollo de una política de Estado"

Mario Waissbluth, fundador y consejero del Centro de Sistemas Públicos(CSP) de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, presentó la semana pasada su nuevo libro “Educación para el siglo XXI: el desafío latinoamericano”. En el primer capítulo del libro asegura que los latinoamericanos somos el basurero de los países desarrollados; “al menos en lo que a test estandarizados se refiere”. La publicación ocurrió justo en una semana delicada para el ministerio de Educación debido a la salida de Gerardo Varela y el ingreso de Marcela Cubillos quien será la octava ministra en diez años.

¿A qué se refiere cuándo asegura que "los latinoamericanos somos el basurero de los países desarrollados en materia de test estandarizados"?

Antes que nada quiero expresar mi agradecimiento al Centro de Sistemas Públicos de la U. de Chile y a Educación 2020 por todo el apoyo que me han dado en esta década de desarrollo profesional que me permitió escribir "Educación para el Siglo XXI". En cuanto a tu pregunta, ocurre simplemente que eso es lo que dicen los fríos datos, tanto de tests internacionales de conocimientos, como de cobertura, deserción, atención a niños con necesidades especiales, protección de la infancia, etc. Si bien Chile es el único país de la región que destaca, aun estamos muy lejos de los países avanzados.

¿Cuales son los problemas de la educación latinoamericana y que se repiten en los países de este lugar del mundo?

Me resultó muy interesante constatar que nuestra historia, desde la colonia en adelante, y la problemática actual, es mucho más común de lo que creemos: la desatención al desarrollo de la carrera profesional docente y parvularia, la escasa atención a la educación inicial, la iniquidad y segregación, y la escasa importancia asignada al crucial rol de los directivos escolares están entre los principales.

La desigualdad en la educación es un problema pero parece que la velocidad con la que están avanzando las nuevas tecnologías y la poca capacidad de reacción que tiene nuestro sistema educativo es igual de negativo

¿Desde dónde debemos atacar esa problemática para ponernos al día con las nueva revoluciones?

Es evidente que el mundo se nos "está viniendo encima" a una velocidad galopante, en materia de nuevas tecnologías, y más en general, a que tendremos una pequeña aristocracia de un 1% de los habitantes del mundo generando bienes y servicios de alto contenido tecnológico y biológico, y hordas de personas que no estudian ni trabajan, los así llamados "ninis". Si antes nuestros países podían darse un cierto "lujo" de desatender las prioridades educativas, eso ya se acabó. Tenemos que redoblar el tranco en educación e innovación, y si no lo hacemos, tendremos grandes convulsiones sociales..

Los resultados de las pruebas estandarizadas demuestran que el aprendizaje de los escolares se ha estancado en la última década ¿En que ha fallado el sistema público en estos últimos años?

El estancamiento no es sólo del sistema público. El sistema privado ha descendido levemente, y el público mejorado levemente, de modo que el promedio está estancado. ¿En que hemos fallado? En que nos hemos atrasado en todas las deficiencias mencionadas, a lo cual debe agregarse que en Chile las estructuras ministeriales han impuesto una verdadera lápida burocrática que asfixia a las escuelas y les impide innovar. Tengo fe en que la Comisión que integro sobre este tema está trabajando bien y propondrá varias soluciones al respecto.

¿Cuál es su opinión sobre el nuevo sistema de financiamiento de la educación que propone el Gobierno y que reemplaza al CAE?

El primer CAE de hace más de una década tuvo serios defectos, en particular las usureras tasas del 6%. La versión siguiente, del 2011, representó una mejora significativa, bajando la tasa al 2% y haciendo los pagos contingentes al ingreso. Esta nueva versión eliminará los bancos y mejorará aun mas las condiciones, y por tanto, creo que tendremos un muy buen sistema de créditos, complementario a las becas de gratuidad.

Con el acceso garantizado para educación superior para casi todos los jóvenes ¿cuál es el próximo debate que se tiene que dar en educación superior ?

No creo correcto decir "acceso garantizado para casi todos", sino más bien "financiamiento garantizado para casi todos los que estudien", que no debieran pasar más allá del 60 o 70% de los jóvenes en edad de hacerlo, que aun así será de las tasas de cobertura más altas del mundo. El próximos debate tendrá que ser sobre la mejora del sistema de aranceles y el financiamiento de la investigación, pues se está dañando seriamente las finanzas de la mayoría de las universidades.

¿Han pasado cerca de 8 ministros de educación en la ultima década, considera que falta un plan de educación a largo plazo? ¿Es Cubillos la indica para comenzar esta transformación a largo plazo?

Evidentemente la rotativa ministerial es desastrosa para el desarrollo de una política de Estado en esta materia, o en cualquiera. Pero la causa no es la falta de un plan de largo plazo, es mas bien la consecuencia. El origen está en la conflictividad natural del sector, más un sistema político que no sopesa debidamente las consecuencias de una elección de sus ministros por consideraciones de balances entre partidos fundamentalmente.

En ese sentido Cubillos, de quien tengo en general una buena opinión, va a tener ya menos de cuatro años, lo cual de por si es un plazo corto para desarrollar políticas de largo plazo en educación. A nivel anecdótico, la primera vez que E2020 fue a la Cámara de Diputados en 2008 a presentar sus propuestas iniciales, ella fue la primera en manifestarse a favor después de nuestra exposición.