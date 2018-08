"No estoy de acuerdo que sea un montaje": Ministro de Hacienda respalda a Rojas tras polémica por Museo de la Memoria

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que no está de acuerdo con que el Museo de la Memoria sea un montaje, pero afirmó que el titular de las Culturas, Mauricio Rojas, “aclaró las cosas” y que le cree que esas declaraciones de 2016 ya no reflejan su pensamiento.

En entrevista con Matías del Río en "El Informante”, de TVN, el jefe de las finanzas públicas abordó diferentes temas y sostuvo que "al Presidente le interesa que la agenda se le comunique a todos los chilenos, el Presidente nos ayuda a afinar el discurso, él está muy involucrado en el trabajo".

Sobre las expectativas económicas, el secretario de Estado manifestó que "siento que al gobierno de centroderecha se les exige más en materia económica (…) estamos triplicando la creación de empleos asalariados. Además, acotó que "hace siete años que no salía tanta gente a buscar empleos".

Respecto a las declaraciones de la otrora mandataria, sostuvo que la "economía chilena está creciendo, se está poniendo de pie, venimos de un periodo de crecimiento muy bajo, hemos logrado que avance de forma muy sólida".

También precisó que "hemos logrado que esta economía avance en bases sólidas (…) si esto es debilucho, el calificativo de la gestión anterior debe ser mucho peor para algo que crecía mucho menos".

Asimismo, indicó que "el primer gobierno tuvo expectativas muy elevadas y en parte es responsabilidad nuestra, yo creo que ahora no. Los tiempos mejores están ocurriendo, no diría que no los tenemos. Ahora, tal vez, la gente espera más".

Además, manifestó que "nosotros llevamos cinco meses de gobierno y nos exigen como si lleváramos tres años, entonces digo que esto es la impaciencia de los proyectos, por favor, en cinco meses hemos trabajado conscientemente en una cantidad de proyectos".

Respecto a la Reforma Tributaria, arguyó que "estamos dispuestos a conversar con quienes tengan voluntad, veo apertura, más en algunos temas que otros, nadie dijo que iba a ser fácil, peor es una reforma que yo espero que podamos llegar a un acuerdo con el parlamento porque va a ser muy potente en generar incentivos para el crecimiento, la inversión del ahorro y el empleo".

Sobre las declaraciones del ministro de Economía, José Ramón Valente, quien recomendó a los inversionistas chilenos trasladar parte de sus dineros al exterior, el titular de Hacienda sostuvo que "lo veo muy comprometido con los programas de Gobierno, uno siempre puede hacer y decir las cosas mejor, nosotros nos sacamos la mugre en el trabajo, en hacer gestión, comunicar y tener contacto con la ciudadanía".

Respecto a la guerra comercial de Estados Unidos con China, Larraín dijo que "seguimos con detalle, estamos bien preparados, pero no somos inmunes, (…) nos va afectar en algo sí, pero nuestro deber es mitigar al máximo posible los efectos".

Consultado por las declaraciones del Ministro de las Culturas, Mauricio Rojas, quien señaló que el Museo de la Memoria era "un montaje", Larraín indicó que "él aclaró las cosas, yo le creo a Mauricio Rojas, no estoy de acuerdo con que sea un montaje”.

“Nosotros al final del día vamos a ser juzgados por el trabajo que hacemos en la gestión de nuestro ministerio, esa es la forma en que debemos juzgar al ministro", concluyó.