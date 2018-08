"Sándwich parlamentario" inicia debate sobre los privilegios laborales del Congreso

Hoy comenzó una semana corta, y el Congreso lo sabe. Por eso decidieron acomodar las jornadas de trabajo legislativo, que suele concentrarse de martes a jueves. El feriado que conmemora la asunción de la Virgen dejó solo dos jornadas laborales en el Parlamento, las que fueron reacomodadas en el día de hoy lunes, y mañana martes. "Feriado extra largo" para nuestros legisladores, que no perderán horas de trabajo.

La diputada Natalia Castillo, de Revolución Democrática, fue enfática: "que no tengamos sesión en Valparaíso no quiere decir que no vamos a tener que seguir cumpliendo con las labores parlamentarias. Esos días van a corresponder al trabajo distrital".

Diputada Natalia Castillo - Aton

Pero la medida no fue bien recibida por todos. Aunque todas las sesiones se acomodaron para cumplir con todos los plazos, el diputado DC Raúl Soto aprovechó la oportunidad para cuestionar los privilegios que tiene como parlamentario. La semana legislativa ya está decidida, pero para Soto este es un ejemplo para cuestionar otras prácticas.

"Acá lo importante es que esta opinión sea considerada más allá de este caso particular, para todas las decisiones de funcionamiento que la cámara de diputados tenga que tomar de aquí en adelante, para que no estemos nuevamente dando señales erróneas al país", argumentó el DC.

El viernes pasado Soto le envió una carta a la presidenta de la Cámara Baja, Maya Fernández, explicando su descontento con el reagendamiento de las sesiones. El diputado escribió -a título personal- un cuestionamiento por la baja cantidad de chilenos que pueden disponer de sus tiempos de trabajo. En la misiva también destacó que se están discutiendo proyectos que tratan materias sensibles del ámbito de los derechos laborales.

Raúl Soto argumenta que la posibilidad de acomodar las horas de trabajo parlamentario "se transforma en un privilegio que nos aleja cada vez más de la ciudadanía, y yo creo que tenemos que avanzar justo en la dirección contraria".

Al cierre de la publicación, el diputado Soto no ha recibido respuesta a su carta.

Crítica a las normativas del Congreso

La diputada RD Natalia Castillo afirmó que fue "un acuerdo al que llegaron los comités el año pasado, cuando se programó el año completo de sesiones. Entiendo que en ese acuerdo se resguardó que no se pierda ninguna hora de sesión en la sala, y todos los comités estuvieron de acuerdo".

Raúl Soto - Aton

Castillo agregó que cuando "se dio cuenta de esto acá en la sala, ningún diputado mostró desacuerdo, por lo que me sorprende esta carta del diputado Soto". La bancada de diputados DC no se ha referido a la carta del representante de sus filas, ya que están a la espera de la votación por un nuevo salario mínimo.

"Yo estoy preparando una serie de proyectos que vienen a regular de mejor manera la normativa interna de funcionamiento, para abordar no solamente estas situaciones en particular, sino una serie de otras cosas que todos conocemos, y que cada cierto tiempo hacen evidente que hay un congreso que sigue viviendo, en ciertas circunstancias, en una burbuja respecto a lo que viven los trabajadores", anticipó Soto.

El legislador reconoce que ha recibido muchos comentarios de otros diputados por su carta. Y aunque no todos ellos han sido positivos, que afirma que cree "que la clase política hoy día está en un proceso de cambio de mentalidad, de recambio generacional importante".

Agrega que él es parte de los que quieren impulsar cambios, por lo que entiende que "hay aún una resistencia importante, de defensas corporativas en muchos casos, cuando se trata de tocar privilegios que nos afectan a nosotros mismos.

Raúl Soto no anticipó detalles de los proyectos que presentará.