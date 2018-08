¿Tendrá el apoyo necesario?: Gobierno propone que el sueldo mínimo llegue a $300 mil en marzo de 2019

10 mil pesos de reajuste para el sueldo mínimo en vez de 7 mil 500. Esa es la segunda propuesta para la renta base que el Gobierno, en voz del ministro de Hacienda Felipe Larraín, acaba de presentar en la Comisión de la Cámara. Esta, a su vez, promete llegar a la barrera de los 300 mil pesos en marzo de 2019, y no en 2020 como se ofreció en primer término.

El nuevo reajuste supone que la renta a partir de agosto pasa a ser de 283.500 a 286 mil pesos, cifra que escalará en 14 mil pesos a partir del 1 de marzo de 2019 para llegar a la meta que impusieron varios sectores como piso para discutir.

"Este acuerdo mejora la condiciones de vida de los que ganan menos con la responsabilidad de su empleabilidad (…) Nunca estos temas son fáciles, pero quisiera agradecer la disposición para llegar a un acuerdo", dijo Larraín.

Otra diferencia con el primer proyecto es que la tasa central de incremento real será de 2%, mayor al 1,5% de la propuesta original.

La nueva oferta será discutida mañana en el Congreso, aunque ya hay sectores que se adelantan en decir que no habrá acuerdo. "Nuestra postura sigue siendo exigir un salario mínimo de 300 mil para el primero de enero. Si ello no ocurre, no hay acuerdo", dijo Matías Walker, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana.

El Frente Amplio, por su aparte, propuso esta jornada que los ajustes sean semestrales y de 24 mil pesos, lo que se traduciría en un sueldo mínimo de $324.500 para junio del 2019. Eso en ningún caso se aproxima a lo que presentó el titular de Hacienda.