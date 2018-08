¡Cómo para salir corriendo! El aterrador "tsunami" de nubes que sorprendió a un pequeño pueblo de Illinois

Un pequeño pueblo de Illinois, Estados Unidos, se ha convertido en el centro de atención luego de que se difundieran las imágenes de un aterrador tsunami de nubes.

La aglomeración, que está a punto de tocar el suelo, sorprendió tanto a los habitantes de Anna como a los internautas que durante este fin de semana han viralizado distintos videos donde se ve un maremoto casi sacado de película.

Beautiful and terrifying: Apocalyptic cloud engulfs Anna, Illinois (pictures and video) #cloud #shelfcloud #llinois #Anna https://t.co/E7cHuU6QMT via @Strange_Sounds pic.twitter.com/w2L3dmDydR

— Strange Sounds (@Strange_Sounds) August 10, 2018