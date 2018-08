Millones de dólares para el crecimiento: sector silvoagropecuario apuntala a las exportaciones de Chile

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacó este martes el buen momento por el que atraviesan las exportaciones del sector Silvoagropecuario y de la industria nacional, sectores que cuenten con el potencial de apuntalar la fuerza exportadora de Chile.

Durante la sesión de la Comisión de Agricultura del Senado, el secretario de Estado señaló que “crecimos un 20% de las exportaciones, desde US$ 37.000 millones a US$ 45.000 millones, la buena noticia es que el 50% de estas exportaciones son no cobre, y porqué es tan buena noticia porque la agricultura es un recurso renovable, porque somos alimentos y porque somos mucho empleo”.

De esta forma el sector silvoagropecuario acumuló a julio envíos por US$ 4.770 millones, anotando un crecimiento de 18%, contribuyendo junto a la industria a posicionar al sector no minero en un 47,1% del total de las exportaciones del país. Walker detalló además que, dentro del sector industrial, este aumentó un 14,7%, donde la participación de la fruta congelada anotó un crecimiento en torno a 21% y los jugos de fruta 29%.

“Somos mucho más que el PIB, por cada millón de dólares que exporta la agricultura se generan 60 empleos y por cada millón de dólares que exporta la fruticultura se generan 144 empleos, la fruticultura es muy intensiva en mano de obra y coincide que es el sector de la agricultura donde tenemos mayores ventajas comparativas”, concluyó Walker.