"Se vende piso con señor mayor dentro hasta que se muera": la oferta en Madrid que causa polémica en redes sociales

Un usuario de Twitter sorprendido e indignado tuiteó una curiosa oferta inmobiliaria que ofrecía vender un departamento en Madrid (España) con un anciano de 70 años en su interior.

"El actual propietario, de más de 70 años, seguirá viviendo en este inmueble como usufructuario hasta el final de sus días", rezaba el anuncio compartido por @Chesaronne.

Aunque cause indignación en algunos usuarios de redes sociales, esta práctica es completamente común y legal en España, e inclusive también el Chile.

De acuerdo con el consultor inmobiliario español, Eduardo Molet, en entrevista con 20 Minutos, existen dos métodos para vender una propiedad. Al momento de la transacción se sede el pleno dominio el que se divide en dos: el usufructo vitalicio, que otorga la posesión del inmueble, y la nuda propiedad, que lo hace dueño pero no le da la posibilidad de disponer hasta que muera el dueño.

En este caso el anuncio específica que se trata de la venta de la nuda propiedad. "El comprador que adquiera la nuda propiedad de este inmueble podrá adquirir el pleno dominio de él cuando el usufructuario ya no viva", establece el anuncio.

Según el artículo del medio español esta es una práctica utilizada mayormente por la gente mayor o ancianos que no tiene herederos y busca aumentar sus ingresos .

Sin embargo, a pesar de la legalidad, la situación igual sorprendió a los usuarios de Twitter

Sea una cosa o la otra, ¿no es inquietante? ¿Podrías llegar a desear la muerte de otra persona para usar la casa en la que ahora vive? Yo no dormiría bien.

Yo tb me quedé muerto la primera vez q lo vi. Es algo que hasta que no te pones a buscar piso no te imaginas. Luego ves que es el día a día y es bastante triste.

