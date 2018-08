Dávalos Bachelet golpeó la mesa: querella contra Yerko Puchento es analizada por especialistas en derecho

Una millonaria demanda que ronda los 3360 millones de pesos contra el canal 13 y el personaje del comediante Daniel Alcaíno, Yerko Puchento, introdujo Sebastián Dávalos Bachelet ante el 12º Juzgado Civil de Santiago, en lo que se perfila como el inicio de un interesante capítulo en la jurisprudencia chilena sobre la materia de querellas.

Cansado de las "reiteradas" alusiones a su persona en las rutinas de Alcaíno en términos "negativos" o "desfavorables", Dávalos Bachelet afirmó que el daño y perjuicio que se les ha causado a su honor y honra deben ser reparados, de ésta manera: $2.000 millones por concepto de daño moral, $1.000 millones relativos al lucro cesante y $360 millones por daño emergente.

“Se ha solazado injuriándome a lo largo de tres años, burlándose de mi situación judicial, de mi familia, de mi trabajo, incluso de mi apariencia física o mi modo de vestir. Expresiones como ‘el hijo del año’ o ‘el epidemia con aros’, ladrón, y otras de peor clase han sido proferidas por este sujeto en forma sistemática, sin que jamás se le haya hecho por parte de sus superiores jerárquicos una reprensión”, son algunos aspectos que se aprecian en la demanda, a la que tuvo acceso La Tercera.

Dávalos Bachelet, quien fue absuelto tras el juicio por el sonado caso Caval, no sólo demandó al popular comediante, sino al canal 13, propiedad de la familia Luksic: "cuando dichas expresiones son avaladas semana a semana por los conductores del programa, cuando la rutina se reitera semana tras semana con la aquiescencia de los productores del programa y cuando las rutinas de este sujeto son retransmitidas al día siguiente de su emisión en los programas matinales (específicamente programa Bienvenidos) dando una nueva oportunidad para que las injurias sean repetidas, y cuando dichas rutinas son repetidas en otras ocasiones, como por ejemplo en los días feriados de elecciones, sólo puedo entender que el demandando Canal 13 ampara, avala, justifica y propicia la emisión de tales injurias”.

Especialistas analizan el caso

Publimetro consultó a dos especialistas, un catedrático y un abogado en ejercicio, para conocer la factibilidad de que esta demanda o parte de ella prospere, en medio del debate que sobre la libertad de expresión gravitará de manera inevitable.

"El demandante alega daños a su honra e imagen, tras las emisiones de las rutinas en el canal 13 de Yerko Puchento. ¿Es factible una demanda de éstas proporciones? Esta es una materia que no está muy regulada en la acción civil de nuestro país y que abrirá un debate sobre la libertad de expresión", expresó el profesor de la Universidad Central, Esteban Elías. Para el catedrático, sobre si será procedente o no, quedará en manos del juez de la causa, pero lo cierto es que no son juicios comunes en el derecho chileno.

Diego Campos, abogado del estudio DDE Legal y egresado de la Universidad Católica, comentó a Publimetro sus reservas sobre el juicio, ya que Dávalos Bachelet tendrá que probar el lucro cesante. "Sin tener conocimiento del expediente, creo que el lado débil de la causa es probar este punto. El demandante está obligado a hacerlo. Sobre el daño moral, allí tendría más posibilidades, vista la reiteración de los dichos del comediante en un medio tan poderoso como la TV, cuyos contenidos se viralizan y repiten en las redes sociales", sostuvo Campos.

“Hacer frente a una investigación judicial, a toda luz malintencionada y carente de fundamento, no ha sido suficiente. He debido enfrentar además la desinformación y los comentarios malintencionados, que me han perjudicado a mí, a mi familia y a mi madre (la ex presidenta Michelle Bachelet), quien por ostentar durante estos años el cargo de Presidente de La República se ha visto directamente afectada por las noticias que prácticamente a diario se emitían supuestamente por los ilícitos que yo habría cometido”, sostuvo el querellante Dávalos Bachelet en su demanda.

En abril del año pasado, la hoy ministra vocera del gobierno, Cecilia Pérez, había asomado la posibilidad de introducir una demanda contra Yerko Puchento, por un millón de dólares.