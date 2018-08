¿Hacemos un Matilda Challenge?: el nuevo reto viral que destronó al "Kiki Challenge"

Si el "Kiki Challenge" era el reto viral que había que hacer hace un par de semanas, ahora hay una nueva tendencia que ha sido calificada de menos irresponsable y más tierna: el #MatildaChallenge.

Todo nació con la idea de algún internauta que decidió recrear una de las escenas emblemáticas de la película, en la que la pequeña Matilda hace volar los objetos de la casa al ritmo de un conocido tema musical.

Entonces la idea del reto es coordinar a varias personas para poder simular los poderes que muestra la protagonista en la película.

La moda ha llegado incluso hasta la propia protagonista de la película, Mara Wilson, quien indicó en Twitter que "aparentemente" este video es el que dio origen al reto.

Apparently this was the one that started it all? #MatildaChallenge https://t.co/5tnw09OfKy

— Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) August 13, 2018