La pesadilla de cualquier padre: niña pide en secreto casi 400 dólares en juguetes por Amazon y su madre lo transforma en una buena acción

Una pequeña niña de seis años pidió en secreto casi 400 dólares (267.080 pesos chilenos) en juguetes a través de Amazon y su madre, al enterarse de la "travesura" decidió donarlos a un hospital infantil en Salt Lake, Utah (EEUU).

Catherine Lunt no sabía que su hija anduvo de compras por internet hasta que fue demasiado tarde para detener la mayoría de las órdenes.

“El viernes revisé algo en internet y me di cuenta de un par de artículos que yo no había ordenado”, dijo Lunt. “Los cancelé porque todavía no habían sido enviados y empecé a ver que había más de tres páginas de pedidos”.

La familia compartió en redes sociales una foto de Katelyn sonriendo juguetonamente junto a varias cajas de Amazon. La historia se hizo viral.

My badass little cousin ordered $300 worth of toys w/o my aunt & uncle knowing. This is a picture of how everyone found out. pic.twitter.com/wHWVhsMBYI

— princess ria (@R_tatas) August 11, 2018