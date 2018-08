“Ningún policía de Guadalajara podrá molestarte": permiten sexo en vía pública en municipio de México con una condición

El gobierno municipal de Guadalajara, Jalisco, modificó su Reglamento de Policía y Buen Gobierno, con lo que la práctica de relaciones sexuales en la vía pública será sólo sancionada si hay una denuncia, con esta reforma se esperan disminuir los actos de extorsión que cometen los policías de la ciudad ante estos eventos.

La regidora Guadalupe Morfín, quien también fue la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, fue quien presentó dicha iniciativa, ya que consideró que se debe acabar con la discrecionalidad de los policías respecto a algunos casos.

“El acto puede causar molestia, pero si no hay denuncia los policías no pueden actuar; además, sólo es una falta administrativa, aunque si el hecho involucra a menores o es una violación, sin duda la policía tiene que intervenir porque es un delito”.

Aunque en el caso del exhibicionismo es distinto, ya que esta práctica sí se persigue de oficio.

Explicó que esta reforma es parte de una modificación más amplia que involucra la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para que cuando documentan algún hecho no sea considerado como algo que tiene que ser sancionado, además de ajustarse al sistema de justicia penal nacional.

Sin embargo, esta modificación no estuco lejos de la polémica, ya que ha tenido comentarios a favor y en contra, ya que consideran que este cambio puede llevar a que después algunos delitos no se persigan.

Falso intento de argumento. La ley no está basada en si me molesta o no, sino en la moralidad de su naturaleza. Yo puedo ver cómo le venden droga a un niño, pero si no me molesta, no pasa nada???

La permisividad disfrazada de falsa tolerancia, es lo que nos tiene en decadencia.

— Inés Arenas (@inesands) August 15, 2018