"En memoria de Loki": su perro falleció y ella decidió honrarlo con el mejor tributo

Jennifer McKnight era muy unida a su perro Loki, es por esto que cuando murió decidió honrarlo con el mejor tributo que se le pudo ocurrir: "hacer algo bueno para otros perros".

Ella y su esposo decidieron cuidarlo luego de que Rachel, amiga de la pareja y su dueña original, se los diera en adopción para emprender un viaje a Nueva Zelanda, de acuerdo con Indy 100.

Tras ocho años de aventuras, a inicios del 2018 Loki falleció y para honrarlo Jennifer decidió dejar tres cajas con pelotas de tenis junto a un cartel a lo largo del sendero Kelvin en Glasgow, Reino Unido.

"Pensé que hacer algo bueno para otros perros sería un buen tributo (…) Muchas personas actúan como si perder un perro no es una pérdida real, pero realmente lo es", indicó al medio.

Varias personas, sorprendidas, decidieron compartir imágenes de sus mascotas disfrutando las pelotas en redes sociales. "Ha sido absolutamente encantador ver fotos de otros perros que disfrutan de las pelotas y tiran de las cuerdas", agregó

This is just lovely. And made my wee dug’s day!! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/KPbiuJ7Nih

— Colin McCredie (@colinmccredie) August 14, 2018