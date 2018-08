El indignante video de un código de vestimenta sexista por el que un colegio de Texas se tuvo que disculpar

Un polémico video que trataba el tema de los códigos de vestimenta en un colegio se viralizó en redes sociales por el enfoque sexista que mostraba e hizo que la escuela de Texas tuviera que disculparse.

En las imágenes se ve a un grupo de mujeres con shorts de caminando por los pasillos de la establecimiento con la canción "Bad Girls", de MIA, hasta que se topan con quien parece ser una profesora y las envía a una sala con el nombre "violadores del código de vestimenta".

"No voy a usar shorts", se escucha repetir a las jóvenes dirigidas por una profesora.

Today my school was shown this video. So sad how ONLY girls are shown as the violators. I understand why my school has a dresscode, but what about the boys who wear shorts, or show their shoulders? It’s 2018…Why are we still over-sexualizing teen girls? pic.twitter.com/fCXymYAIEG

— cat (@catmoring) August 16, 2018