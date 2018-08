“Ésta fue una semana dura y difícil”: Piñera defiende a Castillo y Ampuero junto con responder a Bachelet por crecimiento

El Mandatario se refirió a la salida de Mauricio Rojas, las presiones para la renuncia del subsceretario Luis Castillo y respondió a ex Presidenta Bachelet asegurando que no existe un crecimiento debilucho, sino todo lo contrario.

En entrevista publicada hoy en el matutino Las Últimas Noticias, el Presidente Sebastián Piñera fue consultado sobre el tema de la renuncia del ex ministro Mauricio Rojas, y el debate que generó sobre el tema de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria.

Ante esto, enfatizó que “ quiero ser contundente en que mi posición y la de mi gobierno es clara y simple: condenamos categóricamente los atentados a los derechos humanos en todo tiempo, lugar y circunstancia. Y tal como lo afirmé el lunes, no compartimos los juicios o las opiniones que expresó el ex ministro Mauricio Rojas, respecto al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos”, dijo precisado que no estaba informado de las declaraciones de Rojas”.

Agregó que “el ministro Ampuero ha sido un gran ministro de Relaciones Exteriores y tiene el derecho a tener sus opiniones”. “Él (Castillo) colaboró con la justicia cada vez que fue requerido. Tanto es así, que en la investigación que lleva casi veinte años, nunca lo han acusado, formalizado o sometido a proceso”.

Respecto a las presiones que ha recibido para la salida de cargos, el Jefe de Estado manifestó que “hay que entender que, en nuestro país y de acuerdo a nuestra Constitución y leyes, el que designa a los ministros y subsecretarios es el Presidente de la República. Cuando fui senador, presidente de partido, candidato y opositor, nunca le pedí a un Presidente la renuncia de un ministro”.

Michelle Bachelet

Al ser consultado sobre las declaraciones de la ex Presidenta Michelle Bachelet quien dijo que la economía chilena estaba teniendo un “crecimiento debilucho”, Piñera se respaldó en cifras.

“No quiero hacer juicios de valor, creo más importante ir a las cifras. Durante los primeros cuatro meses de nuestro gobierno, la economía chilena crece a un ritmo de 5,2%, más de tres veces el 1,7% que creció en promedio el gobierno de la presidenta Bachelet. Me pregunto: ¿cuál es el más debilucho?”, dijo.

Respecto a la reactivación económica, el Mandatario expresó que es un tema que no se resolverá en el corto plazo.

“No digo esto (caída del cobre y alza del petróleo) como una excusa, solo lo planteo con realismo para saber las dificultades que debemos enfrentar. Lo importante es entender que la recuperación de la economía, la recuperación de empleos y el mejoramiento de los salarios no es algo que se logra de forma automática, no es algo que caiga del cielo”, expresó.