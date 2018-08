La desgarradora promesa que el príncipe William le hizo a su madre Diana antes de su muerte

El divorcio de la princesa Diana con el príncipe Carlos en 1995 se puede contar como uno de los principales titulares del año. Después de los asuntos de alto perfil de ambos lados del matrimonio, entrevistas escandalosas y una separación, el divorcio era inevitable. Para evitar más drama, la reina supuestamente escribió a Diana y Carlos individualmente, pidiéndoles que se divorcien lo más pronto posible.

El Príncipe Carlos siguió siendo el Príncipe de Gales. Mientras tanto, a la princesa Diana le quitaron su título.

Mientras que la reina Isabel estaba feliz de que su ex nuera conservara su título, según los informes, el príncipe Carlos no estaba a bordo. Y, por lo tanto, Di ya no era conocida como "Su Alteza Real", excluyéndola aún más de la familia real y exigiéndole que "hiciera una reverencia" a sus hijos.

A cambio, el príncipe William, con solo 14 años en ese momento, prometió restaurar el título real de la princesa Di, de acuerdo con su ex mayordomo, Paul Burrell. "No te preocupes mamá, te lo devolveré un día cuando sea rey", Burrell afirma que Will le había prometido a su madre en el libro de Burrell "A Royal Duty".

Desafortunadamente, ella falleció solo unos años después.

El libro ha sido bien recibido por muchos lectores, que elogiaron a Burrell por omitir el "desagradable" chisme de su biografía. Burrell, quien fue amigo de Diana durante muchos años, se esforzó por retratar a Diana con la luz más sincera, desde su papel como una madre joven y miembro de la familia real.

