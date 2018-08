Todavía no hagan planes: Gobierno le dijo que "no" al feriado XL para Fiestas Patrias pero diputado insistirá

Aro, aro, aro. Eso fue lo que dijo el ministro de Economía, José Ramón Valente, a la idea del diputado Jorge Durán (RN) de dar feriado tanto el jueves 20 como viernes 21 de septiembre.

Según el representante del Gobierno, celebrar desde el viernes 14 de septiembre en la tarde hasta el miércoles 19 de ese mismo mes, es más que suficiente. "Cinco días de celebraciones es una gran celebración. Seguir agregando días, a todos nos gustaría, pero tenemos que trabajar para juntar platita y celebrar", indicó la autoridad a Radio Bío Bío.

Con esto, la idea ya comienza a enfrentar sus primeras dificultades, pero no las únicas. Esto pues ya hay diputados de la Comisión del Trabajo de la Cámara que tampoco ven con buenos ojos la moción.

Críticas

Uno de ellos es Frank Sauerbaum, militante de RN, el mismo partido que Durán. "Todos en la bancada tenemos opiniones distintas porque el partido se caracteriza por la diversidad. Yo opino como economista y miembro de la Comisión de Trabajo. Entiendo la buena intención de Jorge (Durán), pero estoy en contra por el impacto económico que tendrá", indica

Y si una de las razones por las cuales se propuso este feriado era que los días post Fiestas Patrias que se trabajen la producción será muy baja, el parlamentario prefiere eso antes que nada.

"Evidentemente los rendimientos en una época de fiesta como esta, pero es distinto detener absolutamente la maquinaria productiva que tenerla funcionando a la mitad. Yo prefiero que aunque haya poca productividad, al menos exista, en vez de detenerla", precisa Sauerbaum.

Academia

Hablando de proyecciones, Bernardo Javalquinto, ex economista del Banco Mundial y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central prefiere no casarse con una cifra en específico pues las condiciones particulares de esos días: forman la semana hábil más corta del año.

"No puedo decir la cifra de producción de esos días porque eso va a variar de acuerdo al crecimiento del país. Sí puedo precisar que teníamos una expectativa de crecer un 3,8% y eso no va a ser así: con suerte vamos a crecer 1,8%. Agregar dos días más de feriado implica que el país deje de producir y, pese a que va a fomentar el turismo, lo que hace es que la gente termina endeudándose con tarjetas de crédito. Eso es lo que le hace un daño a la sociedad, porque después la gente no tiene cómo pagar, menos si recibe el salario mínimo", detalla el profesor.

Diputado insistirá

A pesar de este escenario, el diputado Durán insistirá. "Son posturas distintas respetables pero seguiré en esta cruzada", detalló a Publimetro.

Es más, este lunes se pasó buscando respaldo incluso en parlamentarios de oposición. "No puedo mencionar nombres, pero sí he conseguido a otros diputados interesados", señaló.

De hecho, si todo sale bien, este martes presentaría su proyecto en la Cámara.