Aymaras chilenos acusan a Perú de desviar el agua y causar estragos en la agricultura de la zona norte chilena

Hay varias comunas en el norte del país donde el agua escasea, casi por cuestiones geográficas. Sin embargo, en General Lagos, comuna de Arica ubicada al borde con Bolivia y Perú, están alzando la voz para acusar posible desvío de aguas de parte de este último país. No es todo, también acusan contaminación del aire a causa del trabajo minero.

Según indicaron a través de una carta abierta emanada desde la Asociación Indígena Aymara “Markas Layku” la falta de agua "se debe a que el Perú a través de la empresa Minera Minsur y el Estado Peruano han realizado perforaciones de pozos en toda la frontera con Chile para extraer agua de las napas para aumentar el canal Uchuzuna para abastecer Tacna y utilizarla en faenas mineras”.

También llega polvo

Gentileza / Comunidades aymaras acusan robo de agua

“No solamente nos ha afectado la extracción de agua sino la contaminación del polvo minero en suspensión que contamina nuestros bofedales y pastizales con serio daño para nuestros animales”, agrega la carta.

El reclamo no sólo se quedó en una carta. El senador José Miguel Durana (UDI) tomó conocimiento del asunto y no descarta solicitar un pronunciamiento de parte del canciller Roberto Ampuero. . "En la zona del altiplano (la de la comunidad Markas Layku), estamos hablando directamente de una intervención del Estado peruano: hay una inversión que permite desviar el curso del agua, que nace allá pero que llegaba a Chile y que ahora no llega".

Otras zonas

Pero esa no es la única área afectada. También indica que en la zona de Tacna y Arica, específicamente se desarrolla el proyecto agrícola de Pampa Concordia, en el sector "La Yarada Los Palos" donde los chilenos contarían nueve pozos, versus los peruanos que "detectan más de 1,400 a 1.500, de los cuales, cerca de 600 son ilegales".

Según sus estimaciones, en esta zona, los potenciales afectados son "entre 500 agricultores que desarrollan actividades en la zona del proyecto Pampa Concordia, en 1.500 hectáreas (…) De seguir de manera indiscriminada este uso de agua, ese proyecto podría peligrar".

Presentarán informe este miércoles

Por lo mismo, este miércoles tiene en agenda informar a sus pares sobre esta materia este miércoles en la sesión del Senado y también se acercará al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se tomen acciones. "Estamos pidiendo a la Cancillería que informe cuáles son las acciones que está desarrollando", sostiene.

Tampoco descarta acudir a tribunales. "Tenemos que tratar que Perú dialogue. No quiero aventurar situaciones, pero en el Derecho Internacional también existen otros mecanismos: así como nuestros vecinos han utilizado todos los mecanismos en contra de Chile, nuestro país también puede acudir a ellos cuando se ven afectadas zonas que son importantes para nuestra soberanía", sentencia.