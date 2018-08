Curioso dispositivo contra el dolor con bluetooth fue implantado en Chile

El 30% de la población mundial sufre dolor crónico. En Chile las cifras tampoco son alentadoras. Esto pues 3 de cada 10 chilenos sufren de este problema. Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó a este padecimiento como “una enfermedad y su tratamiento un derecho humano”.

Ante esto, en nuestro país se realizó el primer implante de un nuevo dispositivo médico de neuroestimulación espinal. El aparato proporciona un alivio efectivo a pacientes con dolor crónico, de intensidad moderada a grave, en patologías donde el tratamiento médico convencional no produce alivio. Es una terapia poco invasiva, completamente reversible y compatible con los equipos de resonancia magnética.

¿Qué es?

Así luce el dispositivo. / Gentileza

Se trata del neuroestimulador SCS – Intellis (Spinal Cord Stimulation por sus siglas en inglés), de Medtronic. Funciona mediante la emisión de impulsos eléctricas que bloquean la señal del dolor, evitando que lleguen al cerebro. El paciente puede manipularlo fácilmente vía Bluetooth, aumentando o disminuyendo la estimulación eléctrica según el nivel de dolor.

Su reducido tamaño y peso lo convierten en el neuroestimulador de la médula espinal más pequeño del mundo: mide apenas 5,7 cm de altura y 4,7 cm de ancho, 0,9 cm de espesor. ¿Su peso? Sólo 29 gramos.

¿Para quién es?

Este moderno dispositivo mejora la calidad de vida de pacientes con patologías muy dolorosas, invalidantes e incurables, causadas por traumatismos y/o fracasos de cirugías lumbares, de discos, entre otras. También favorece la recolección de datos, ya que con solo aproximar una tablet el equipo médico obtiene mediante una app información del funcionamiento del aparato, horas e intensidad de uso, movilidad y progreso objetivo del paciente.

Chile es el primer país de Latinoamérica en implantar el dispositivo. La beneficiada es Denisse Saldías, de 29 años. Ella padece síndrome de dolor regional complejo de la extremidad superior derecha, por un accidente laboral ocurrido en 2015. Fue intervenida el 17 de julio recién pasado en el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad por un equipo liderado por el doctor Patricio Bustos, jefe de la Unidad de Neurocirugía de la institución.

Caso de éxito

El neurólogo cuenta que “ella fue la primera paciente de Chile, la primera de Latinoamérica. Tuvo una respuesta bastante espectacular. No solamente tuvo un 50% el alivio del dolor, sino que era casi en un 100%".

Denisse Saldías es la primera chilena en implantarse este dispositivo. / Gentileza

Sobre el dispositivo, el médico señaló que "Intellis es una evolución de lo que estábamos usando antes. Al ser más pequeño la instalación es más sencilla y como tiene mayor sensibilidad puede quedar más profundo en la piel e igual se recarga fácilmente".

"La modificación de la estimulación también es más sencilla, porque se hace con una tablet por Bluetooth, entonces realmente es fuera de serie. Es un gran avance para los enfermos. Hay un gran paso adelante con este dispositivo", añadió el especialista.

Denisse Saldías recuerda que “cuando me lo activaron me puse a llorar. Fue increíble el cambio. Ahora puedo levantar el brazo, porque no podía".

"Antes en pelar una papa me demoraba una mañana entera, por el dolor y la hipersensibilidad. Me molestaba el agua, me molestaba el viento, me molestaba la ropa. Ahora me puedo vestir sola, puedo empuñar mi mano, puedo darle la mano a mi hijo, volví a bañarlo, a vestirme, a ponerme zapatillas sola, no necesito que me corten la carne", relató.

Desarrollo de nuevas tecnologías

El desarrollo de las tecnologías de la salud, va de la mano con una búsqueda incansable por mejorar la calidad de vida de las personas.

En esa línea, Juan Toro, vicepresidente de Medtronic Pacífico Sur, destaca que “la llegada a Chile de neuroestimulador más pequeño del mundo ratifica nuestro permanente interés por mejorar la calidad de vida de las personas colocando a disposición de la población las últimas tecnologías médicas disponibles, que en este caso, permiten aliviar el dolor crónico".

Intellis se implanta en la columna mediante un procedimiento quirúrgico y está indicado para la estimulación de la médula espinal como ayuda del dolor intratable en tronco y/o extremidades.

Proporciona un alivio efectivo en fracasos de cirugía lumbar y la resección del disco intervertebral, entre otros. También está pensado para tratar dolor por inflamaciones o cicatrices de las membranas que rodean el sistema nervioso (meninges).

En nuestro país, del 32% de la población que sufre de dolor crónico, un 78% presenta episodios al menos 3 veces por semana. Tal como relataba Denisse, estos episodios les imposibilitan incluso realizar tareas cotidianas. Cerca de un 20% de los afectados describen a este dolor como "severo". En total, cada año, los médicos realizan poco más de 6,7 millones de atenciones por esta causa en nuestro país.