Hallan por primera vez los restos de una niña nacida del sexo entre dos especies humanas distintas

La revista científica Nature publicó el hallazgo del primer descendiente directo del cruce de dos grupos distintos de parientes del homo sapiens. Estudios genéticos previos han demostrado que hubo hibridación entre los dos grupos y también con nuestra especie, ya que se han encontrado rastros en el ADN del ser humano moderno. Sin embargo, este estudio es el primero que identifica un descendiente de primera generación de padres de Neandertal y Denísova.

Los dos grupos desaparecieron hace unos 40.000 años. El hombre de Neandertal vivió en Europa y Asia, mientras que los fósiles de los denisovianos solo se han encontrado en la misma cueva donde se halló el fragmento, al sur de Siberia.

Publimetro Chile ¿De quién es Machu Picchu? Dos familias alegan que los terrenos les pertenecen La UNESCO afirma que es Patrimonio de la Humanidad desde 1983, pero las familias Abrill y Zavaleta dicen tener los títulos de propiedad de la superficie que alberga a la ciudadela inca.

Golpe de suerte

Aunque se han encontrado restos de ambos grupos en la zona, el genetista del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, y uno de los autores del estudio, Svante Paabo, explicó que el hallazgo de un descendiente híbrido de los dos grupos -más distintos entre sí que otros dos grupos humanos modernos- parece un golpe de suerte extraordinario.

“Es fascinante encontrar una prueba directa de esta hibridación”, dijo Paabo, uno de los autores principales del estudio. "El descubrimiento es sorprendente, dada la relativa escasez de restos de nuestros parientes evolutivos alrededor del mundo", agregó el investigador.

Los científicos dijeron que el fragmento óseo probablemente corresponde al brazo o la pierna de una hembra que tenía al menos 13 años en el momento de su muerte. La comparación con otros ADN antiguos revelan que los genes heredados de su madre tenían mayor relación con los neandertales europeos que con otros restos neandertales de la cueva, lo que sugiere una migración hacia el occidente.

Junto con los restos descubiertos anteriormente de un homo sapiens que tenía un antepasado neandertal cuatro a seis generaciones atrás, el hallazgo más reciente confirma la teoría de que los linajes antiguos extinguidos podrían haber sido absorbidos mediante la hibridación con seres humanos modernos, en lugar de haber sido eliminados mediante la guerra como se sostiene en la actualidad.

Publimetro Chile "Aterrador": El hielo marino más grueso en el Ártico se desintegra por primera vez y el efecto para los osos polares es catastrófico El hielo marino más antiguo y espeso del Ártico ha comenzado a romperse, abriendo aguas al norte de Groenlandia que normalmente están congeladas, incluso en verano.

Cautela con los restos

El antropólogo Ron Pinhasi, de la Universidad de Viena, cree que el hallazgo no revela dónde ni con cuánta frecuencia se producía esa hibridación. “Si hubiera sido frecuente, no encontraríamos tanta divergencia entre los genomas neandertal y denisoviano”, explicó Pinhasi, quien no participó en el estudio

Según el genetista Anders Eriksson del King’s College de Londres, el ADN descubierto admite distintas interpretaciones. “Me parece que han demostrado de manera convincente que este individuo está a mitad de camino entre los fósiles neandertales y denisovianos hallados en la misma caverna”, dijo. Pero agregó que “no estoy tan convencido de que sea un vástago de primera generación de la unión entre un neandertal y un denisoviano”.

Eriksson explicó que el fósil podría ser parte de una población mezcla de neandertales y denisovianos en igual medida. Para determinarlo habrá que analizar otros fósiles.