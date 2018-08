Vecinos de La Reina aprenderán a disparar: municipalidad firma convenio con club de tiro y desata debate en redes sociales

La Municipalidad de La Reina firmó un convenio para que sus vecinos puedan capacitarse en el uso de armas de fuego, en una medida que busca fomentar la tenencia responsable y el cuidado ante una situación de índole delictual.

De esta forma, los habitantes de la comuna tendrán un 30% de descuento Club de Tiro La Reina cuando ellos se inscriban en algún curso del recinto, mientras que diez mujeres podrán aprender a disparar ya que habrá esa cantidad de cupos liberados de forma gratuita exclusivamente para ellas.

Al respecto, el alcalde José Manuel Palacios señaló que con esta medida se está haciendo cargo de un hecho que en verdad preocupa a los vecinos, considerando que en La Reina hay 10.500 armas inscritas.

"Nos gustaría que no hubieran armas, pero un tercio de nuestros hogares tiene una registrada", explicó el edil, recalcando que más del 90% de las personas no sabe utilizarlas "por lo tanto, esto no es solamente un riesgo para él, sino que también para su familia y para su entorno, sus vecinos".

La autoridad remarcó además que la iniciativa que desarrollan se debe a que "asumimos esta realidad e instamos a vecinos que poseen (y no desean entregarlas) a instruirse en uso y tenencia responsable. Así se minimizan riesgos para ellos, sus familias y entorno".

En ese sentido, detalló que en los resultados de la medición, el 98% de los participantes manifestó que quienes tienen un arma de fuego deberían contar con la posibilidad de ser instruidos para que hagan un buen uso de estas.

Gobierno no apoya la iniciativa

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, comentó esta jornada el convenio firmado por la Municipalidad de La Reina para que sus vecinos se puedan capacitar en el club de tiro de la mencionada comuna.

Al respecto, el secretario de Estado resaltó que no está de acuerdo con la medida. "Más que dedicarse a fomentar el uso de armas, se dediquen y destinen sus recursos a que tengamos una mejor dotación de Carabineros, acción de seguridad por parte de los municipios de carácter preventivo y a que tengan tecnología".

"Esa es la verdadera labor del municipio para combatir la delincuencia, más bien destinar los recursos a eso y ayudar y colaborar a quienes tienen el uso legitimo de las armas y están preparados para ello, que es Carabineros y la PDI", remarcó.

Redes sociales

La medida eso sí generó diversas reacciones en redes sociales, logrando tanto comentarios a favor como en contra de la acción impulsada por el municipio de La Reina.

Que mi querido Gobierno no aportille la iniciativa de la Muni de la Reina, al contrario debe tratar de revertir esta situación que nos afecta a todos… la delincuencia está desatada, alguien no está haciendo la pega. — marcelo leyton (@mleyton63) August 26, 2018

Por lo que escuche en La Reina solo exigirán un carnet de vecino para capacitar en el uso de armas.

Sin perfil sicológicos o de antecedentes familiares?

Hasta en USA existe un periodo de evaluación — Señor Sotomonte (@0000000000000JL) August 26, 2018

cuando en "La Reina" muera un niño o un inocente por que se escapo un tiro… o por que el arma estaba al alcance de niños… uf no quiero ni pensarlo — Claudio Antonio Chadwick (@ClauditoMarley) August 26, 2018

Billante la iniciativa de la Muni de la Reina, si nadie hace algo para evitar la delincuencia, perfecto que existan estas ppsibilidades para sus vecinos. Buena!!!!! — marcelo leyton (@mleyton63) August 26, 2018

Municipalidad de la Reina para enfrentar la delincuencia encuentra una solución mágica. Nada menos que formar a los vecinos para ocupar armas bajo convenio con club de tiro. Pésima señal e irresponsable, traspasando peligrosamente responsabilidad a los ciudadanos. — Leonardo Polloni A. (@PolloniLeonardo) August 26, 2018