Abusos en la iglesia: Fiscal investiga 56 casos con 100 víctimas y 60 imputados

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, se refirió a los avances de la investigación sobre abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la iglesia católica, y detalló que hay 56 causas con más de 100 víctimas y 60 personas imputadas.

"Lo que hemos podido encontrar es que todas las víctimas son fieles católicos, eso marca el modus operandis, como el abuso de poder, abuso de consciencia y abuso sexual", expuso el persecutor en El Informante de TVN, y enfatizó que "la gran mayoría fueron abusados en la minoría de edad".

En todo caso, Arias hizo un llamado a no demonizar a los líderes de la iglesia católica antes de conocer el resultado de las indagatorias, afirmando que "a la fecha no se ha encontrado participación de obispos abusadores o encubridores. De ser así, no te quepa duda que ya habríamos solicitado una audiencia de formalización".

Denuncias

Además, dijo en que la situación chilena no se aleja "de la realidad mundial, acá no son miles de abusados, pero hablar de más de 100 víctimas, es un número importante. Hay un sistema de investigación canónica que trajo como consecuencia que los hechos no se hicieran presentes en la justicia civil y que esto se mantuviera".

Asimismo, apuntó hacia la responsabilidad que en este caso cabe a los obispos en materia de cómo abordaron las denuncias que desde hace años se hicieron contra los sacerdotes.

"Si se hubiesen hecho las denuncias a la justicia civil se habrían evitado otros hechos", expresó.

Respecto al caso específico del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, explicó "su imputación obedece a la igualdad ante la ley, que se debe entender por velar porque la defensa se ejerza adecuadamente y analizar los antecedentes (…) De lo que se trata en el caso de los obispos en sobre su posición de garante en el cumplimiento de obligaciones. Se analiza su diligencia, negligencia o dolo".