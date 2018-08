Alcalde de La Reina defiende su postura sobre uso de armas pese a críticas del Gobierno: medida repara "un vacío legal"

Pese a que tanto el Gobierno como la Fiscalía ya criticaron la medida del alcalde de La Reina, de facilitar el curso para el uso de armas con convenios con un club de tiro, José Manuel Palacios (UDI) volvió a defender su propuesta pues para él, esta viene a subsanar un "vacío legal" que existe en términos del manejo de pistolas.

"Actualmente existe un vacío en la Ley de Armas. Desde el 2015 se exige que las personas que tienen armas deban capacitarse en un club de tiro, pero esto no se cumple porque no se ha publicado el reglamento para ello. Es decir, se autoriza a tener armamento, pero no se obliga a saber usarlo", afirma el alcalde a Publimetro.

Agencia UNO

Agrega que "según cifras de la Dirección General de Movilización Nacional, en una de cada tres casas de La Reina existe un arma de fuego. Este número es alto y nos alerta, pues un arma en manos de alguien que no sabe usarla o manipularla es muy peligrosa, pudiendo generar la muerte a sus familiares o vecinos".

Critica medidas para entregar armas

Por otra parte, pese a que valora las medidas de parte del Gobierno que incitan a la entrega de armas, de todas formas les encuentra un "pero", pues a su juicio, "no consiguen que todas las personas lo hagan. Entonces, es clave que todos esos vecinos que no quieren entregar sus armas y que las tienen guardadas en sus casas, sepan cómo usarlas y manipularlas, dónde guardarlas, cómo desarmarlas, educar a los hijos, tips de seguridad, entre otros".

Respaldo ciudadano

Por último descarta que el hecho busque motivar el uso del arma en quienes no la tienen y apuntó a que más bien se busca que aquellos que ya poseen una, al menos puedan capacitarse.

"La iniciativa en ningún caso busca reemplazar a los organismos especializados de la seguridad, como Carabineros y PDI. No busca que la gente se arme, por el contrario, pretende que aquellos que ya tienen un arma y no la quieren entregar, sepan cómo usarla y manipularla, porque de lo contrario son un peligro para sus familias y barrios. De hecho, una encuesta aplicada en la comuna dice que el 98% de los vecinos está de acuerdo en capacitar a los que tienen armas", sentencia el edil.