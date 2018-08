Quién es David Katz: el tirador de Florida que mató porque no soportó perder un campeonato de videojuegos

Había venido a Florida para participar en la competencia Madden NFL 19 en el complejo de entretenimiento Jacksonville Landing, que se transmitió en vivo por Twitch, donde se puede escuchar el tiroteo. La competencia se llevó a cabo en una barra de juegos que comparte espacio con una pizzería. Los espectadores pueden ver los juegos en línea y ver a los jugadores.

El incidente ocurrió a la 1:34 de la tarde en un local llamado GLHF Game Bar, ubicado dentro del centro comercial Jacksonville Landing. Ahí, se llevaba a cabo un torneo de eliminación rumbo al torneo nacional de Madden, un videojuego de la compañía EA Sports, que premiaría al ganador con 5 mil dólares y le daría la ventaja de participar en otro torneo en Las Vegas el próximo mes de Octubre, donde el gran premio será de 165 mil dólares.

El alguacil de Jacksonville Mike Williams dijo que las autoridades creen que Katz llevó a cabo el ataque usando al menos una pistola. Williams dijo que el sospechoso murió a causa de un disparo autoinfligido, y agregó que las autoridades aún estaban confirmando su identidad con el FBI que los ayudaba en Baltimore. Otras dos personas murieron y nueve resultaron heridas.Katz supuestamente se molestó por perder el juego, de acuerdo con algunos informes de los medios.En un video, se puede ver un rayo láser rojo que recorre el pecho de un hombre que está jugando el juego. El video se corta, y el sonido de los disparos se puede escuchar antes de que la transmisión en vivo termine por completo.La policía dijo que Katz era un jugador conocido. De acuerdo con los videos publicados en línea, Katz estuvo activo en torneos de videojuegos y recibió el sobrenombre de "Pan".Parece que ganó el Madden Bills Championship en 2017.La comunidad de jugadores se congregó en las redes sociales la noche del domingo para rendir homenaje a las víctimas.

All over a VIDEO GAME, we lost two angels today. Spot me or Taylor Robertson was a Father and a husband. True boy Or Eli Clayton was someone’s Son and he was still young. This makes me so sick. Rest in paradise 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/CjXTesVcKl

— Good Kidd (@Yeezus_kj) August 26, 2018