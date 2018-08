Ex Spice Girl se internará para rehabilitarse de su adicción al alcohol y al sexo

Melanie Brown más conocida como Mel B anunció que se internará en una clínica de rehabilitación para poder dejar el alcohol y su adicción al sexo.

La ex Spice Girl dio a conocer la información en el diario The Sun, donde señaló: "Los últimos seis meses han sido increíblemente difíciles para mí. He estado trabajando junto a un escritor en mi libro, Brutal Honest (Brutalmente honesta) y ha sido increíblemente traumático revivir una relación sentimental con tantos abusos y enfrentarme a tantos asuntos dolorosos de mi vida".

Los problemas personales de la cantante británica se vienen haciendo públicos desde hace ya varios años, los cuales han tenido que ver justamente con su matrimonio y su adicción al alcohol. Cabe recordar que en 2016 Mel se separó del productor de cine, Stephen Belafonte, quien según medios internacionales la habría obligado a realizar tríos, uno de ellos con la asesora del hogar, quien confirmó este hecho y además Belafonte habría amenazado a Mel con publicar videos íntimos de la artista.

Sin embargo, al parecer Brown ha tomado conciencia de su actual estado de salud y sus problemas los atribuye a un cuadro de estrés postraumático, en ese sentido afirmó que: "A veces es muy difícil lidiar con todas las emociones que siento, pero el problema nunca ha sido sobre el sexo o el alcohol, está debajo de todo eso. Soy plenamente consciente de que he estado en un punto de crisis. Nadie me conoce mejor que yo, pero estoy lidiando con eso”.

Tan desastroso fue el término de la relación con su ex esposo que un poco antes de divorciarse Mel B presentó una orden de alejamiento en contra de él por supuesto maltrato físico y sexual. Además en diciembre del año pasado la artista se borró el tatuaje que se había realizado por amor a Belafonte.

En relación con el anuncio que la propia Mel B había hecho hace unas semanas atrás sobre el retorno de las Spice Girls, aun no se conocen novedades, pero probablemente para Brown sería muy difícil volver por ahora.