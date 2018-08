Fail presidencial: Donald Trump pinta incorrectamente la bandera estadounidense

Desde antes de llegar a la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos ha sido una figura pública que da para hablar. Tanto es así, que Forbes tiene un top ten de sus "fails".

Pero desde que es mandatario de estado, sus traspiés son aún más polémicos. El sábado visitó el Nationwide Children's Hospital en Columbus, Ohio, junto a la primera dama y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar.

La ocasión era una oportunidad de publicidad positiva en medio de la campaña Be Best de Melania, pero mientras el matrimonio pintaba símbolos patrios junto a niños del hospital, Trump fue captado coloreando azul una de las franjas de la bandera de su país.

Azar publicó fotos en su cuenta de Twitter, sin notar que dejaba en evidencia un nuevo fail presidencial. Algunas teorías de internautas apuntan a que quizás Trump intentaba pintar la bandera rusa, que sí tiene una línea azul.

The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA

— Alex Azar (@SecAzar) August 25, 2018