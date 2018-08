Gira latinoamericana de Pedro Sánchez comenzó en La Moneda: Chile y España suscriben acuerdos en ciberseguridad

El Presidente Sebastián Piñera y el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, suscribieron acuerdos en ciberseguridad entre ambas naciones, en el inicio de la primera gira internacional del mandatario ibérico, luego de asumir el poder hace dos meses.

Sánchez, integrante del Partido Socialista Obrero Español, inició en Chile una visita oficial como parte de una gira latinoamericana que también lo llevará a Bolivia, Colombia y Costa Rica.

"Por esa razón, hemos podido conversar también de cómo hacer que la estrategia digital sea no solamente incorporar tecnologías digitales a la forma antigua de hacer las cosas, sino que cómo aprovechar la revolución para hacer cosas distintas, para cambiar la forma en que hacemos las cosas. La mejor prueba de ello es que las empresas más exitosas del mundo no están haciendo mejor lo que hacían sus antecesoras; están haciendo cosas totalmente distintas, aprovechando estas tecnologías y por eso tienen en jaque a muchas de las empresas tradicionales. No voy a ofrecer mayores detalles, ya que en este materia de ciberseguridad hay que ser cuidadoso con la información", expresó el jefe de estado anfitrión.

ATON

Tanto Piñera como Sánchez se pronunciaron en torno a la crisis política y humanitaria que experimenta Venezuela. El primero ratificó la postura de su administración, en el sentido de no reconocer las elecciones que confirmaron a Nicolás Maduro en la presidencia, mientras que El Segundo admitió la deuda de gratitud que su país sostenía con el país sudamericano, pero que la solución pasaba por el establecimiento de un proceso de diálogo, acompañado por la comunidad internacional.

Para este martes está agendado que el mandatario español participe de un desayuno de trabajo con empresarios españoles en la Embajada de España, en Providencia, para luego reunirse con los presidentes de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y del Senado, Carlos Montes, en la sede del Congreso en Santiago.

Posteriormente, el Presidente Sánchez participará de un encuentro con representantes de la colectividad española en Chile, en la Embajada de España, para finalmente en horas de la tarde llegar hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago y emprender rumbo a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde proseguirá su gira latinoamericana.