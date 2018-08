Parece que nos estamos volviendo más tontos: estudio confirma que la gente nacida después de 1975 es cada vez menos inteligente

Si después de la segunda guerra mundial el coeficiente intelectual de la población se incrementó en promedio tres puntos por cada generación, en algún punto eso se revirtió y según los resultados de un estudio realizado por un grupo de científicos noruegos, las nuevas generaciones son cada vez más tontas que sus predecesoras.

Los resultados del análisis publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, detectaron que factores ambientales están tras el retroceso en los niveles de inteligencia, los que ha llevado a disminuir en promedio 7 puntos del coeficiente intelectual generación tras generación.

El análisis, realizador los especialistas del Centro de Investigación Económica Ragnar Frisch, estableció que el descenso en los niveles comenzó en 1975 -con la llamada generación X- y estaría relacionado a los cambios en la enseñanza principalmente y el sacrificio de los hábitos de lectura por las pantallas de tv en un principio y luego de los computadores y teléfonos inteligentes.

Para obtener dicha conslusión, los científicos contabilizaron 730 mil pruebas realizadas entre 1970 y 2009 a los jóvenes varones noruegos que ingresaron al servicio militar.

Getty

¿Es tiempo de alarmarse?

Pese a los desalentadores resultados, los investigadores advierten que con el cambio de los tiempos hay que considerar lo que antes se consideraba como inteligencia haya cambiado drásticamente debido a la era digital.

Es decir, para poder medir la inteligencia de las nuevas generaciones sería necesario elaborar nuevas pruebas que permitan medirla.

Sin embargo, esta no es la primera vez que un estudio plantea que las personas más jóvenes son mensos inteligentes.

En 2013 un informe elaborado por británicos señalaba que los hombres y mujeres en la época victoriana habían sido más brillantes intelectualmente que sus sucesores, gracias a la ebullición científica y artística del periodo.