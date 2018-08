"Tenemos que dar vuelta la página": La conmovedora despedida del padre de Mollie Tibbetts

Cerca de 1.200 personas llegaron a uno de los gimnasios del Brooklyn-Guernsey-Malcom High School para dar el último adiós a la joven de 20 años, Mollie Tibbetts.

El encargado del mensaje final fue el padre de la joven, Rob Tibbetts. Pidió aplausos en la memoria de su hija, que estudiaba psicología en la Universidad de Iowa, y que el 18 de julio salió a trotar y nunca más volvió.

Funeral Mollie Tibbetts - AP

"Hoy, necesitamos dar vuelta la página. Estamos al final de una larga experiencia. Pero necesitamos darla vuelta hacia la vida. La vida de Mollie. Porque Mollie no es víctima de nadie. Mollie es mi heroína. La persona que está mejor equipada para atravesar esto es Mollie. Por eso, tratemos de hacer lo que Mollie hubiera hecho. Digamos lo que Mollie hubiera dicho", dijo Rob a los presentes.

Fueron 5 semanas de búsqueda e incertidumbre, hasta que Christian Bahena Rivera confesó haberla matado y dio a conocer dónde había abandonado el cadáver.

El asesinato de Mollie remeció a Estados Unidos, pero también ha sido material para alentar la política migratoria de Donald Trump. Bahena es un inmigrante presuntamente indocumentado, motivo que el presidente norteamericano usó como argumento para construir un muro en la frontera con México.

Pero no es así como la familia de Mollie quiere que se le recuerde. El New York Post informó que la tía de la joven, Billie Jo Calderwood, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook llamando a "por favor recordar que el mal viene en TODOS los colores", haciendo referencia a que la nacionalidad de Bahena no tendría relación con su crimen.

Durante la ceremonia fúnebre, Rob pidió que se recuerde a su hija por "cosas maravillosas". Agradeció a todos los voluntarios y policías, y aprovechó de defender a la comunidad hispana de su localidad, diciendo que está agradecido con ellos.