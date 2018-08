Sismo de 5 grados Richter despertó a los habitantes de las regiones de Coquimbo y Antofagasta

Un sismo de mediana intensidad despertó este lunes a los habitantes de la Región de Coquimbo. El movimiento telúrico se percibió a las 06:16 horas y pese a lo intenso del movimiento, no produjo víctimas ni lesionados, así como tampoco alerta de tsunami.

De acuerdo con el informe de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) no se reportaron daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. Por su parte, los organismos técnicos se encuentran evaluando la situación regional.

Según el Centro Sismológico Nacional, la magnitud del sismo fue de 5.1 Richter y se localizó a 17 Kms al Noroeste de La Serena.

Por su parte el SHOA indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

El movimiento telúrico generó miles de comentarios, e incluso memes que sirvieron para pasar el susto con el que se despertaron algunos habitantes de las ciudades de la Región de Coquimbo y Antofagasta.

Yo que no me quería levantar y aparece #sismo "de mediana intensidad" a lo Talía me escuchan?? Me oyeen?? Me sieenteen?? Tikitikitikiti se me movió todo jshakshja yo pensé que ya no sentía los 5.3

— Alejandra Alegre (@vanitale_) August 27, 2018