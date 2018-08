Con una pistola y esposas: Nahir Galarza ya tiene su muñeca a pedido de un coleccionista

La repercusión del caso de Nahir Galarza, la joven condenada a cadena perpetua por la muerte de su novio en Gualeguaychú, sigue generando una ola de polémicas. Esta vez, se trata del insólito pedido de un coleccionista de Rosario, Santa Fe, quien mandó a confeccionar una muñeca idéntica a la asesina.

Sebastián Minissale, más conocido como 'Sam Escultor', fue quien estuvo a cargo de elaborar la cabeza y detalló en declaraciones a Telefe Noticias que la muñeca le fue pedida por un rosarino y que él cobró 900 pesos por su trabajo. “En 20 años, fue el pedido más raro que me hicieron. Siempre me encargan personajes de historietas o de películas, esto fue muy extraño”, relató.



"Me encargó la cabeza, él se ocupó de conseguir la misma remera que Nahir tenía en una de las fotos más famosas", cuenta Sam, que cobró 900 pesos por el trabajo. Por el momento, nadie más pidió otra muñeca de la asesina de Pastorizzo, pero si tuvo varias consultas luego de que se viralizara la imagen.

El "juguete" lleva un arma de fuego y la ropa que la joven utilizó en una oportunidad en la que fue trasladada a los tribunales para declarar. Facebook

Del comprador se sabe poco, Sam cuenta que le encargó varias figuras, pero ninguna tan extraña. Sin embargo, no todo es color de rosa: parece que el dueño de la muñeca se peleó con su novia por el particular encargo.