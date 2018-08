Pesada venganza: Lo condenan a pagar millonaria pensión, la paga en miles de monedas

En la isla de Java, en Indonesia, un hombre le pagó la pensión por sus hijos a su ex mujer en trece sacos de monedas, según informa TodoNoticias. Dwi Susilarto se divorció, y el tribunal le ordenó pagar más de U$10.000 de pensión alimenticia a la madre de sus descendientes.

Susilarto necesitó una camioneta, una carretilla y la ayuda de dos amigos para transportar cerca de una tonelada de monedas a la sala de audiencias.

Inicialmente el tribunal le había ordenado pagar el equivalente a U$3.000 en rupias indonesias, pero su ex esposa apeló y la deuda del hombre aumentó más de tres veces.

Indignado, Susilarto decidió hacer el pago en monedas. 1530 monedas de 1.000 rupias, para ser exactos. Lo que faltaba lo pagó en billetes.

El abogado de la contraparte se negó a contar el dinero, y acusó a Susilarto de querer humillar a su clienta. "Es insultante, con esto quiere tratarme de pobre", dijo la mujer.

La ex esposa aceptó el pago, y el presidente del tribunal le pidió a los funcionarios de justicia que lo contaran. Estiman que tardarán al menos una semana.

Susilarto aseguró que necesitó la ayuda de sus familiares y amigos para reunir esa cantidad, ya que su salario sería "modesto"

