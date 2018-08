La voz autorizada de Asfura se lanza contra la Conmebol: "Hay una actitud compasiva con los clubes argentinos"

La Confederación Sudamericana de Fútbol sigue con su trama de escándalos, luego que la teleserie entre Independiente y Santos en la Copa Libertadores -por la alineación indebida de Carlos Sánchez- terminara con triunfo 3-0 a favor del conjunto argentino tras la ratificación del fallo, el que salió a la luz el mismo día en que se jugará el partido de vuelta.

Un papelón total. El episodio que también vivió Deportes Temuco hace unas semanas y la nula sanción a River Plate por cometer el mismo error con Bruno Zuculini ante Racing, deja en claro que el "fútbol de escritorio" está hecho para los argentinos, hasta ahora prácticamente intocables en los pasillos del organismo con sede en Luque. Definitivamente, la Conmebol no mide con la misma vara.

Publimetro Chile El escritorio es argentino: Independiente hizo la gran San Lorenzo y le ganó por secretaría a Santos La Conmebol dio a conocer el fallo por el reclamo de los Diablos Rojos y les dio la victoria por 3 a 0 tras el reclamo que presentaron por la alineación indebida de Carlos Sánchez.

Una voz autorizada para referirse al tema es Alfredo Asfura, ex comisario FIFA y ex director del comité ejecutivo de la Conmebol, quien no esconde su rabia y vergüenza por cómo ha operado el organismo en los últimos casos. "Ellos (los argentinos) presionan mucho, están siempre encima presionando, haciendo lobby, se cuidan y se protegen respecto al tema. En eso no hemos avanzado mucho, incluso diría que hemos retrocedido", acusa Asfura.

"Existe una actitud compasiva con los clubes argentinos. Hay que ser intransigente porque esto habla de una falta de profesionalismo total", acusa el ex miembro FIFA quien también le pega a Deportes Temuco por el error cometido con la inscripción de Jonathan Requena.

"Me parece que está aplicado el reglamento. El club sabe que no puede ocupar a un jugador inscrito en el mismo torneo, uno tiene que asesorarse es tan simple como eso, existe una gran falta de conocimiento", señala Asfura quien acusa que “cuando hay seminarios, los clubes no asisten, los asientos están vacíos. Nadie quiere aprender”.

Publimetro Chile Los grandes no se tocan: Conmebol se lava las manos y no castigará a River por el "caso Zuculini" El fútbol de escritorio definitivamente no toca a los grandes de Argentina, luego que el club Millonario no recibiera sanción alguna por la infracción que arrastra Bruno Zuculini.

Temuco no quiere hablar de sus pasos a seguir

En Temuco tampoco quedaron ajenos al fallo de Independiente. Si intentarán realizar una acción en conjunto con Santos ante la Conmebol, el gerente general del club, Fernando Navarrete aseguró que “no puedo confirmar nada, aún no sabemos qué haremos, porque necesitamos cerrar capítulos para iniciar otras acciones".

De todas hace unos días en este mismo medio, el dirigente albiverde había disparado contra el organismo. "Es extraño que siempre salgan favorecidos los equipos argentinos, ¿a ti no te causa algo especial? Por lo menos a mí, lo mínimo que tengo es sospecha”, lanzó.

Los partidos en las Copas se están ganando en las oficinas y no en las canchas…