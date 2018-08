El príncipe George asiste a su primera cacería y la gente está muy molesta

El príncipe George, hijo del príncipe William y Kate Middleton siempre atrae a los medios. Esta vez varios reportes señalan que ha ido de cacería por primera vez y las reacciones no se han hecho esperar.

En su primera experiencia de caza, una actividad tradicional en la familia real inglesa, el pequeño de 5 años estuvo acompañado de sus padres y sus hermanos Charlotte y Louis.

La reportera de asuntos de la realeza, Emily Andrews ha contado que la Reina, el príncipe Carlos y algunos otros miembros de la familia compartieron el almuerzo junto a George.

La reacción de los seguidores de la familia no ha sido del todo positiva y han expresado su sentir a través de las redes sociales.

Muchos de los que emitieron sus opiniones aseguran que esta tradición real transmite un mensaje muy negativo, sobretodo cuando se involucra al pequeño príncipe.

Muchos han aprovechado para señalar a los padres del pequeño, los duques de Cambridge por manejar un doble discurso en lo que se refiere a la protección de los animales y la naturaleza.

La cacería deportiva es una de las actividades de más tradición en la realeza, sin embargo en los tiempos en que vivimos es considerado inapropiado ya que cada vez son más los preocupados por cuidar el planeta.

Estos son algunos de los mensajes que expresaron los seguidores de la familia real.

Prince William, in October of last year, made a speech warning us that "global wildlife populations have halved in his lifetime."

Today, we learn he took his son, Prince George, on his first grouse shoot.

🙄 pic.twitter.com/qJB1hi4lOr

— G H Neale (@GHNeale) 26 de agosto de 2018