Crisis medioambiental de Quintero: nube tóxica nubló el plan de descontaminación del Gobierno

Con una gran manifestación se encontró el Presidente Sebastián Piñera al visitar Quintero este martes. Al menos seis minutos estuvo detenido por vecinos de esa comuna que reclamaban lentitud y medidas poco eficientes para controlar la emergencia química que obligó a las autoridades a decretar alerta amarilla la semana pasada luego que dos episodios de una emanación por gas dejara al menos a 300 personas intoxicadas.

A pesar que el plan de descontaminación que anunciaba el Mandatario consideraba controlar la emisión de la polución, la limpieza de arsénico en pozos, el fortalecimiento de unidades de salud en Quintero y Puchuncaví, junto con la fiscalización del borde costero, los aires y el suelo en general, hasta ese momento poco se sabía del origen del problema.

"Cuando tengamos claridad de las fuentes y los responsables de las emisiones vamos a hacer dos cosas: tomar todas las medidas para que estos episodios no se repitan y que los culpables asuman y reciban las sanciones que correspondan", precisó el Jefe de Estado.

Críticas

Tal situación, a ojos de muchos, no es suficiente. Una de las voces críticas fue la de la diputada Catalina Pérez (RD), presidenta de Comisión de Medio Ambiente.

"Acá ha habido una irresponsabilidad tremenda de parte del Gobierno en el tratamiento de este conflicto, porque las medidas anunciadas son muy tardías y muy ineficientes. Se apuesta a cortar el hilo por lo más fino, atribuyéndole responsabilidades a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) sin que hubiese claridad respecto a cuáles son los reales focos contaminantes. Esto termina siendo un encubrimiento de otros puntos relacionados a sectores empresariales que están dentro de la comuna", acusó Pérez en conversación con Publimetro.

Por lo mismo, agregó que "el plan de descontaminación requiere que al menos sepamos cuáles son los focos de contaminación".

Respaldo

Distinta es la visión del diputado Sebastián Torrealba (RN), miembro de la misma comisión. "Causa angustia no saber de dónde vienen los contaminantes, pero ante esto, el Gobierno se ha arremangado la camisa para ir a trabajar donde las papas queman", defendió.

Es más, agrega que es mucho mejor aplicar el plan a nada. De hecho, sostiene que "lo que ha hecho este Gobierno no lo ha hecho ningún otro hacia atrás: es instalarse, fiscalizar y buscar al responsable, caiga que caiga. Hoy el Presidente Piñera no tiene ni un pelo de medio en descubrir quién fue el contaminó".

Voz de la academia

Desde la academia, el experto en contaminación ambiental y director de la Escuela de Mecánica de la Utem, Sebastián Tolvett, destaca que no es normal que no se tardaran tanto con el origen del problema.

"Sé que el Ministerio de Medio Ambiente hizo algunas mediciones, entonces no entiendo por qué no se ha dado con quienes son los responsables. Lo que yo creo es que esto es una falta grave, el no saber quién fue el que contaminó", sostuvo el académico

Por otra parte, cuestionó el diseño de las medidas anunciadas por el Presidente. "El plan de descontaminación sólo lo puedes hacer para contaminantes regulados. Los elementos que en este caso están provocando la emergencia no estaban regulados, entonces tú no puedes proceder con ese plan. Lo que sí debes hacer es una norma de calidad", detalló.

Consultado sobre la posible causa de todo, el profesor Tolvett indicó que "probablemente el origen esté en el manejo de algún compuesto y eso es lo que tiene que entender la comunidad: este no es el problema tradicional que se ha trabajado en la zona. Las dos grandes fuentes, que son las termoeléctricas, están más o menos regularizadas y con monitoreo en línea. La fundición, también está en esa situación. Lo que ocurrió ahora tiene un origen químico y ahí la empresa que, en estricto rigor, trabaja con este tipo de compuestos es Oxiquim. Por eso me parece apresurado haber cerrado Enap y no haber tomado una medida contra esa otra compañía".