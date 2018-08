Policía de San Francisco encuentra un cadáver sin cabeza ni manos en una pecera en EE.UU

Brian Egg llevaba meses sin ser visto por vecinos ni familiares. El mensaje en su buzón de voz aseguraba que había salido de la ciudad, pero sus allegados afirman que se trata de la voz de otra persona. Ahora las autoridades investigan si el cadáver encontrado en su casa se trata de Egg.

Según el medio estadounidense The Sacramento Bee, la policía recibió una alerta a finales de julio, por lo que realizaron una visita al hogar de Egg, en San Francisco. Nadie abrió la puerta, y los uniformados se retiraron al no encontrar nada raro. La escena se repitió el 7 de agosto.

"No vamos rompiendo puertas cada vez que alguien reporta a una persona desaparecida", dijo el comandante Greg MacEachern en una conferencia de prensa.

A man eyed in disappearance of Brian Egg (pic) in SF’s SoMa hired haz-mat cleanup company using Egg’s debit card & bought BMW while pretending to be Egg back in June, per @AlamedaCountyDA, seeking to revoke his probation. Torso found in fish tank not yet ID’d pic.twitter.com/wKuOCICkQp

