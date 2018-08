Municipalidades exigen al gobierno sanciones a responsables de emergencia ambiental en Quintero y Puchuncaví

"No es posible que por la irresponsabilidad de los técnicos de éstas empresas, públicas o privadas, los vecinos de Quintero y Puchuncaví tengan que pasar por esto". Quien así se expresó fue Felipe Delpín (DC), alcalde de La Granja y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades en torno a las protestas en las comunas afectadas por sustancias tóxicas, situación que determinó la declaratoria de una emergencia ambiental.

"Es un hecho sumamente grave, ya que ninguna comunidad tiene que estar sometida a una situación tan peligrosa como ésta", comentó el alcalde Delpín, quien exigió al estado chileno aplicar el máximo rigor de sus instancias fiscalizadoras, así como aplicar las multas máximas a quienes resulten responsables.

Sobre la misma crisis ambiental, el alcalde de Til Til, Nelson Orellana (RN) comentó "mientras el Estado de Chile no tenga una política pública medioambiental que tenga como prioridad la salud de las personas, lo más probable es que sigamos teniendo episodios de este tipo".

AGENCIA UNO

Orellana sostuvo que no es partidario de la violencia, para que los vecinos hagan valer su voz. "No creemos en la violencia, sí en una sociedad civil organizada. Los vecinos y las autoridades locales debemos demostrar a la autoridad central que tenemos voz y voto, pero no avalando la violencia, porque creemos que eso no contribuye en nada a la discusión, lo que tiene que ganar es la fuerza de las ideas. Si el gobierno ha escuchado o no a las personas, se verá mas adelante, el proyecto Cigri está en los Tribunales Ambientales, así que ha seguido un cause administrativo. Lo que esperamos del gobierno es que se endurezcan las políticas publicas ambientales y, sobretodo, que dejen de considerar a las comunas populares como verdaderas zonas de sacrificio, porque aquí el único sacrificio lo hacen los más pobres".

El alcalde de Til Til finalizó diciendo que están impulsando la creación de un Frente de Municipios víctimas de la contaminación ambiental, cuyo objetivo es "solidarizar con esos alcaldes y comunas porque tenemos problemas similares. Hay otras comunas que están viviendo lo mismo en otros lados del país. Vamos a buscar tener una mesa de trabajo para hacer un petitorio común y presentarlo a las autoridades centrales".