Operación retorno a Haití: Gobierno estudia plan para migrantes que quieren regresar a su país

"Estamos dispuestos a analizarlo", esas fueron las escuetas palabras del Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, respecto a un plan para que los haitianos que por diferentes motivos quieran regresar a su país, puedan hacerlo a través de una operación coordinada en conjunto con el Gobierno.

La idea nace de organizaciones de Haitianos de diferentes regiones del país, que buscan trabajar en una "operación retorno" para quienes deseen regresar a ese país tras haber intentado establecerse en Chile.

Pese a que aún no se dice nada sobre las razones, no se descartaría que se aplique a quienes nunca se adecuaron al idioma, al clima o bien, que no consiguieron la calidad de vida que esperaban.

"Las expectativas no se cumplieron porque la realidad de nuestro país no era la que les dijeron", precisó el subsecretario Ubilla.

