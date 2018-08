"Realmente no creo que el amarillo sea mi color": querían ridiculizar al alcalde de Londres con globo gigante pero él dio la mejor respuesta

Los detractores del alcalde de Londres, Sadiq Khan, han recibido permiso para alzar un globo gigante sobre la capital británica que lo muestra vestido con bikini. No obstante, no esperaron nunca la genial respuesta del político.

El organizador Yanny Bruere recaudó más de 58 mil libras (más de 50 millones de pesos chilenos) mediante el sitio web Crowdfunder para alzar el globo de 8,8 metros sobre el Parlamento este 1 de septiembre como parte de una campaña para derrocar a Khan.

Khan provocó la ira de algunas personas en Londres y otras partes el mes pasado luego de permitir que se alzara un globo que mostraba a Donald Trump como un bebé iracundo durante la visita del presidente estadounidense a Inglaterra.

Sadiq looks great in a bikini. How is this an insult? pic.twitter.com/9jZ4qkpYhP

— Hanna Ines Flint (@HannaFlint) August 30, 2018