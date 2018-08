"Voy a pegarte un tiro en la cabeza": detenido un hombre por las graves amenazas al diario Boston Globe

Un hombre de California molesto por la respuesta editorial coordinada del diario Boston Globe a los ataques del presidente Donald Trump a la prensa fue arrestado el jueves, luego de que amenazó con viajar a las oficinas del periódico y matar a periodistas, a quienes llamó “enemigos del pueblo”, informaron fiscales federales.

Agregaron que las amenazas de Robert Chain, de 68 años, a la redacción del Globe comenzaron inmediatamente después de que el periódico solicitó a medios de prensa en todo el país a que condenaran lo que llamó “la guerra sucia contra la libertad de prensa”.

El día en que fueron publicados los editoriales, Chain, un residente de Encino, le dijo a un empleado del Globe que iba a balear a empleados en la cabeza las 4 pm, de acuerdo con documentos en la corte. La amenaza hizo que la policía respondiera y que se elevaran las medidas de seguridad en las oficinas del diario.

Se acusa a Chain de llamar al periódico 14 veces entre el 10 de agosto y el 22 de agosto y amenazar con dispararle a los empleados, de acuerdo con una declaración jurada del FBI.

