Las rarezas del clima: anuncian ola de calor de hasta 32º C para esta semana pero hará frío durante las mañanas

Durante esta semana la insignificante pregunta "¿qué ropa me pongo?" estará casi al mismo nivel que "¿quiénes somos?" "¿de dónde venimos?" y "¿hacia dónde vamos?": no hay forma de responderla. Ello pues desde la Dirección Meteorológica de Chile anuncian una ola de calor desde las regiones de Tarapacá hasta la de Valparaíso, pasando por la Metropolitana durante el lunes y el martes. No obstante, las mañanas serán muy distintas.

A través de un anuncio hecho en su portal, el organismo encargado del clima informó que "el lunes 03 de septiembre se registrarán altas temperaturas en los sectores de valles y precordillera desde la Región del Tarapacá hasta la Región Metropolitana, incluyendo los sectores altos en la costa de la Región de Valparaíso".

"El martes 04 de septiembre se presentará en valles y precordillera de la Región de Antofagasta y entre las Regiones de Valparaíso y Metropolitana", agregaron desde Meteorología.

Temperaturas

Captura de pantalla

De esta manera, el termómetro llegará hasta los 32º C en Copiapó, aunque la mínima será de sólo 7º C.

Algo más matizado ocurrirá en La Serena y Coquimbo, pues allí sólo se espera 21º C de máxima con 9º C de mínima.

No obstante, en Santiago, se pronostican 30º C de máxima y sólo 5º C como mínima.

Bajan temperaturas

Lo más curioso es que desde en la Región de Tarapacá, el martes la temperatura descendería a sólo 24º C mientras que la mínima llegará a 10º C.

Ese mismo día, en La Serena y Coquimbo se registrarán sólo 15º C de máxima mientras que la más baja llegará a 11º C.

Sin embargo, en Santiago se espera que el sol queme con 31º C de máxima aunque en la parte más fría de esa jornada se registrarán sólo 6º C.

Ya para el miércoles, vuelven las temperaturas clásicas del final del invierno.