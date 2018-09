La cafetería que te ofrece café "gratis" a cambio de tus datos personales

Imagina que estás en la universidad y te diriges a tomar tu primera clase del día. Mientras caminas, te das cuenta que sigues todavía algo somnoliento por lo que te detienes en la cafetería más cercana. Entras, ordenas un expresso y no pasa mucho tiempo para que te entreguen el café. Cuando te lo dan, bebes un buen sorbo y sales del establecimiento directo para tu clase. ¿Sientes que faltó algo? Tal vez sea porque te fuiste "sin pagar". No te preocupes, la tienda no quería tu dinero.

Sí, existen algunos lugares así en el mundo. Se trata de las cafeterías japonesas conocidas con el nombre de "Shiru Café". Estas ofrecen café, wifi, asientos y otras comodidades sin cobrarle al consumidor dinero alguno.

Por increíble que parezca, las tiendas de la marca funcionan sin hacer transacciones monetarias en sus interiores. Esto funciona con una condición: Los clientes deben compartir sus datos personales para poder acceder a sus servicios. Deben dar el nombre, la identificación de la universidad, experiencia laboral, tamaño de la compañía a la que aspira estar en un futuro, competencias informáticas, entre otros.

Shiru Café tiene 21 tiendas de las cuales la mayoría están ubicadas en universidades de Japón e India. Hace algunos meses abrió por primera vez sus tiendas en Providence, Rhode Island, Estados Unidos. El hecho generó sorpresas y discusiones en torno al manejo de los datos personales, que como sabemos, es un asunto de mucho cuidado.

¿Qué ganan con esto?

Aun así, Shiru Café es claro en decir que su modelo de negocio se basa en compartir la información que posee con compañías interesadas principalmente en estudiantes que podrían contratar en un futuro. Las empresas pagan por poner su publicidad en el sitio web de la cafetería y también en comprar los datos de los estudiantes. Los sponsors no son nada despreciables: al menos en Japón estamos hablando de Nissan, Microsoft y JP Morgan.

No solo eso, sino que la cafetería invita a que el consumo de café se haga dentro del establecimiento. Allí se ofrece wifi gratis, pero también hay unas cuantas pantallas mostrando publicidad todo el tiempo.

Si bien Shiru Café señala que solo compartirá la información con sus sponsors y que esta no llegará a manos de terceros, a muchos la idea no les suena del todo. Después de tantos escándalos este año por manejo de datos, cierta desconfianza aún se siente en el ambiente.

En cambio, para el gerente de la cafetería en Norteamérica, Keith Maher, el establecimiento se presta para hacer un rápido inicio en la vida laboral:

Nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a facilitar la transición (de la vida académica al trabajo) y capacitarlos para tomar mejores decisiones".

¿Venderías tus datos por beber café gratis?