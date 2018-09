"No se va a detener fácilmente": alerta por iceberg del tamaño de Chiloé que se mueve a una velocidad impactante y va directo a colisionar

En julio de 2017, un enorme iceberg de un billón de toneladas, denominado A-68, se separó de la capa de hielo Larsen C de la Antártida, causando un gran revuelo en los medios.

Durante el año siguiente, la A-68. que es del tamaño de Delaware, o de Chiloé, permaneció más o menos en el mismo lugar, probablemente porque se quedó atascada en el fondo marino del mar de Weddell frente a la costa antártica, según el oceanógrafo polar Mark Brandon de la Open University en Londres.

Pero nuevos datos muestran que, en los últimos meses, el iceberg ha comenzado a rotar con gran fuerza.

"Tiene una cantidad espectacular de impulso y no va a detenerse fácilmente", escribió Brandon en una publicación de su blog.

Los nuevos hallazgos provienen de imágenes de temperatura recopiladas por los satélites Sentinel-1 SAR y Suomi NPP, que están ayudando a iluminar los movimientos del iceberg en la oscuridad del invierno antártico.

"Los expertos creían al principio que debido a su enorme tamaño se iba a quedar relativamente en su lugar, pero A68 ha empezado a girar en dirección norte", explica Brandon, quien recientemente captó el movimiento usando datos de temperatura recolectados por el satélite Suomi NPP.

