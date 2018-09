"Estaba fuera de los límites": el momento en que Monica Lewinsky dejó entrevista televisada tras pregunta sobre Bill Clinton

Monica Lewinsky abandonó una conferencia en Jerusalén por una pregunta “fuera de límites” de una entrevistadora sobre el ex presidente estadounidense Bill Clinton durante una conferencia sobre los peligros de internet.

Yonit Levi, la principal presentadora del noticiero vespertino más visto del país, preguntó a la ex pasante de la Casa Blanca si seguía esperando una disculpa personal de Clinton por las consecuencias del escándalo que generó su amorío hace 20 años.

"Lo siento. No voy a poder hacer esto", respondió Lewinsky junto con dejar el micrófono y abandonar el escenario.

Imagine this: Imagine finding the way to emerge from your own wounds & humiliation after 20 years. Imagine finding the way towards an advocacy of your own. Imagine giving a brave speech far from home in front of a large crowd & —> pic.twitter.com/cxazPdK2kE

— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) September 3, 2018