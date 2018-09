Carabineros sobre #Pacolatte: "Esto no es una campaña para lavar imagen ni recuperar la confianza de la comunidad porque eso es ridículo"

La nueva estrategia comunicacional de Carabineros arrojó no solamente una cantidad increíble de memes, sino que también la creación del hashtag #pacolatte. Esto porque una vez al mes y desde octubre habrán tres uniformados por cada uno de los más de 100 locales de Starbucks en el país, pero no cumplirán un rol de protección, sino de compañía.

Así lo confirmó el Mayor Diego Rojas a Publimetro, quien aclaró que no existe un convenio firmado entre la institución y la empresa, sino que un interés de “probar”.

“Probamos en tres locales chiquititos, la gente con la que conversamos lo tomó muy bien. Pero nosotros vemos ahora muchas críticas”, y es que la idea de tomar café con un Carabinero no deja indiferente a nadie.

Críticas

“Invito a Carabineros a continuar con la iniciativa, pero en los clubes de adulto mayor, plazas de las comunas, etc.”, dijo a Publimetro el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), que además recalcó la localización de las sucursales de Starbucks, criticando el acto de “establecer un convenio con un café no nacional y que además no se encuentra ubicado en todas las zonas del país”.

El doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Maximo Quitral, dice que “hay un error al tratar de vincularse con una empresa que si bien cumple requisitos, uno debe preguntarse cuán conectada con otra realidad está esa empresa”. “La verdad de las cosas es que al público que debiese apuntar Carabineros no tiene una relación estrecha con esa marca”, dice Quintral, que repara en que la estrategia no funciona para revertir los indicadores de desconfianza de la institución.

Pero sin duda la mayor crítica vino de parte del sindicato Starbucks, que a través de su presidente, Andrés Giordanno, se fue en picada contra la empresa y Carabineros.

“Para nosotros es claro que si Carabineros quiere hacer un lavado de imagen le va a costar bastante más que gastar recursos públicos en café de una empresa internacional que ha sido condenada por evasión de impuestos en Europa, por prácticas anti sindicales en Chile, Estados Unidos y otros países y que además cuyo público objetivo es la clase más acomodada”, recalcó.

Antes de tomar esa iniciativa, el sindicato preferiría que comenzaran con el cambio de imagen desde otra mirada. “Podrían partir por dejar de reprimir a los estudiantes, a las trabajadoras, a los trabajadores, como lo han hecho en las manifestaciones contra el estatuto joven, al pueblo mapuche, a los vendedores ambulantes, entre tantos más”, finalizó.

"Quizás nos equivoquemos"

Para el Mayor Rojas las críticas no corresponden, ya que el hecho de conversar es una actividad que dicen realizar desde siempre. Por otro lado, la iniciativa forma parte de una estrategia comunicacional orientada a la cercanía, pero no es la única. "Es una actividad más de muchas que estamos haciendo, hemos reconocido nuestros errores y no entiendo esta relación negativa".

"Y esto no es una campaña para lavar imagen ni recuperar la confianza de la comunidad porque eso es ridículo", concluye Rojas. En cambio, dice que el objetivo es "ser transversales, acercarse al "Público Instagram" ya que hoy no estamos con ellos".

"Una de las posibilidades es que estamos equivocados y si estamos equivocados lo evaluamos y si no resulta buscamos otra medida", señala.

¿Cómo funciona?

Hace años Starbucks adoptó la práctica "Coffe Testing", donde se sirve de manera gratuita el "Café del Día" para realizar una degustación. A través de este método es como se financiarán los cafés que los oficiales consuman en los locales, donde estarán una vez al mes alrededor de dos o tres horas, dependiendo de la disponibilidad y el ambiente.

"Si vamos y no hay nadie nos vamos a la media hora. Si nos ponemos a conversar y hay una fila de 40 personas no nos vamos hasta el otro día", bromeó Rojas.