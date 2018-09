Gran Bretaña desafía a China: buque de guerra británico se enfrenta con militares chinos en islas en disputa provocando la furia de Beijing

Un buque de guerra de la Royal Navy ha navegado cerca de las islas reclamadas por Pekín en el Mar del Sur de China, una medida denunciada por China como una "provocación".

En una señal de que Gran Bretaña está ejerciendo cada vez más su fuerza militar en la región, el HMS Albion pasó la semana pasada por las islas Paracel, donde según informes fue confrontado por el ejército chino.

El Albion, un buque de guerra anfibio de 22,000 toneladas que transportaba un contingente de Royal Marines, se dirigía a Ciudad Ho Chi Minh, donde atracó el lunes después de un despliegue alrededor de Japón.

Beijing envió una fragata y dos helicópteros para desafiar al buque británico, pero ambas partes mantuvieron la calma durante el encuentro, dijo una fuente a Reuters.

En una declaración a Reuters, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que el barco había ingresado a las aguas territoriales chinas alrededor de las Islas Paracel el 31 de agosto sin permiso, y que la armada china les había advertido que se fueran. Las Paracels están ocupadas en su totalidad por China, pero también son reclamadas por Vietnam y Taiwán.

"Las acciones relevantes del barco británico violaron la ley china y el derecho internacional relevante e infringieron la soberanía de China. China se opone firmemente a esto y ha presentado severas declaraciones con el lado británico para expresar una fuerte insatisfacción ", agregó el ministerio.

"China insta encarecidamente a la parte británica a que detenga inmediatamente tales acciones provocadoras, para evitar dañar el panorama más amplio de las relaciones bilaterales y la paz y la estabilidad regionales", dijo.

"China continuará tomando todas las medidas necesarias para defender su soberanía y seguridad".

El encuentro llega en un momento delicado en las relaciones entre Londres y Beijing.

Gran Bretaña ha estado cortejando a China para un acuerdo de libre comercio posterior al Brexit, y a ambos países les gusta describir cómo tienen una "era dorada" en las relaciones.

It was international waters. You can’t redefine international waters as your own and then get upset when people use them. Like claiming to own the road outside my house and banning cars. Ridiculous. https://t.co/nmMB7ij6tj

— Johnny Mercer MP (@JohnnyMercerUK) September 6, 2018